Dòng xe dừng 'thẳng như kẻ chỉ' chờ đèn đỏ trên tuyến phố Hà Nội lắp camera AI

“Khi nghe thông tin camera AI vận hành, ý thức của tôi cũng thay đổi ngay lập tức. Không phải vì sợ bị phạt mà vì mình hiểu rằng nếu tất cả đều tuân thủ thì đường sá thông thoáng hơn rất nhiều. Sáng nay đi làm, tôi thấy rõ mọi người dừng chờ đèn rất nghiêm túc, điều hiếm khi xảy ra vào giờ cao điểm”, anh Khánh, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy nói.