Dòng xe điện Trung Quốc đầu tiên có hệ thống treo dùng trên Ferrari

Công nghệ treo từ tính như siêu xe Ferrari

Deepal L06 thoạt nhìn không quá khác biệt so với dòng sedan điện Trung Quốc khác nhưng hệ thống treo bên dưới lại là điểm nhấn. Đây là mẫu xe thương mại đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống giảm xóc từ tính, loại công nghệ từng xuất hiện trên Ferrari và Chevrolet Corvette.

Công nghệ này được phát triển bởi bộ phận Delphi của General Motors và lần đầu xuất hiện trên Cadillac Seville năm 2002, sau đó lan sang Corvette và cả Ford Mustang. Loại giảm xóc này sử dụng dung dịch từ tính chứa hạt sắt, được điều khiển bởi từ trường, giúp thay đổi độ cứng giảm xóc trong tích tắc.

Deepal L06 là mẫu xe thương mại đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống giảm xóc từ tính. (Ảnh: Car Expert)

Công nghệ MagneRide hiện do BWI Group (thuộc sở hữu Trung Quốc, từng mua lại mảng khung gầm của Delphi năm 2009) cung cấp.

Hãng sẽ cung cấp hệ thống MagneRide thế hệ thứ 4 cho ba dòng xe của một hãng lớn Trung Quốc bắt đầu sản xuất từ giữa năm 2025 và Deepal L06 là một trong số đó, bên cạnh Polestar 5 của Geely.

Deepal khẳng định, hệ thống treo này giúp L06 ổn định vượt trội, vào cua không lệch thân và đạt khả năng xử lý “tầm siêu xe” trong sử dụng hàng ngày.

Vượt Porsche 911 trong bài thử nghiệm tránh chướng ngại vật

Deepal L06 sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết. Đáng chú ý, mẫu xe này đạt tốc độ 85,6 km/h trong bài thử "moose test" (thử nghiệm đánh lái gấp) tại Trung tâm Nghiên cứu & Công nghệ Ô tô Trung Quốc - vượt qua cả Porsche 911 trong cùng điều kiện thử nghiệm.

Deepal L06 đạt tốc độ 85,6 km/h trong bài thử "moose test". (Ảnh: Car Expert)

L06 dùng động cơ điện đặt sau, dẫn động cầu sau, công suất 200 kW và mô-men xoắn 290 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 5,9-6,2 giây tùy phiên bản - đủ mạnh trong phân khúc.

Xe trang bị hai tùy chọn pin LFP của CATL: bản 56,12 kWh cho tầm hoạt động 560 km theo chuẩn CLTC và bản 68,82 kWh cho 670 km.

Bên cạnh bản xe chạy điện, L06 còn có bản EREV (extended-range electric vehicle) dùng động cơ xăng 1.5L đóng vai trò máy phát. Pin chỉ có dung lượng 28,39 kWh nhưng vẫn cho phạm vi chạy điện 240 km - phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Deepal L06 sở hữu hệ thống hỗ trợ tự lái áp dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo "end-to-end". (Ảnh: Car Expert)

Deepal gọi hệ thống lái tự động của mình là Deepal AD Max, dùng thuật toán trí tuệ nhân tạo "end-to-end" giống Tesla - tiếp cận huấn luyện một mô hình AI duy nhất để xử lý toàn bộ chuỗi nhiệm vụ lái xe, thay vì tách nhỏ thành nhiều thuật toán rời rạc. Hãng còn tuyên bố đây là xe tự chạy trong phố mà không cần tài xế can thiệp đầu tiên được sản xuất hàng loạt trong ngành.

Hệ thống hỗ trợ tự lái của L06 sử dụng 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 3 radar và 1 cảm biến LiDAR. Hãng cũng cho biết, xe sở hữu hệ thống điều hướng làn đường "4 bản đồ hợp nhất" mô phỏng theo thực tế, vượt xa bản đồ trên điện thoại.

Bên trong L06 là màn hình 15,6 inch và kính HUD hiển thị thực tế tăng cường. Deepal cho biết, hơn 90% bề mặt nội thất là vật liệu mềm, hướng đến trải nghiệm cao cấp hơn.

Deepal L06 có màn hình lớn và tích hợp thực tế tăng cường siêu thông minh. (Ảnh: Car Expert)

Deepal L06 có chiều dài 4830 mm, rộng 1905 mm, cao 1480 mm và trục cơ sở 2900 mm - tương đương Deepal SL03 và L07.

Hãng đã bước vào thị trường Australia cuối năm 2024 với dòng xe SUV điện S07, sau đó là mẫu E07 Multitruck lạ mắt trong năm 2025, đồng thời xác nhận sẽ bán thêm mẫu SUV cỡ nhỏ S05 nhưng chưa có kế hoạch đưa các mẫu sedan như L06 ra thị trường này.

Từ tháng 5 - 10 năm nay, Deepal đã thành công giao 332 xe tại Australia. Trong đó, Deepal E07 Multitruck chiếm 115 xe trong vòng hai tháng, S07 đạt 217 xe.

Nội thất bên trong Deepal L06 mang tới trải nghiệm cao cấp. (Ảnh: Car Expert)

Deepal L06 là minh chứng cho thấy ngành xe điện Trung Quốc sẵn sàng đem công nghệ siêu xe xuống phân khúc phổ thông. Với sự kết hợp của tự lái tiên tiến, thiết kế hiện đại và mức giá dự kiến cạnh tranh, Deepal L06 có thể trở thành một trong những mẫu sedan điện đáng theo dõi nhất năm 2025-2026.