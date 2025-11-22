Toyota bZ7 EV dùng động cơ điện Huawei

(VTC News) -

Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2025, liên doanh GAC - Toyota đã giới thiệu mẫu sedan thuần điện cỡ trung hoàn toàn mới bZ7.

bZ7 dùng hệ truyền động điện DriveONE của Huawei, đạt công suất tối đa 207 kW (278 mã lực), tốc độ tối đa 180 km/h.

Tính đến năm 2024, Huawei đã xuất xưởng hơn 1,3 triệu hệ thống truyền động DriveONE.

Nhờ ứng dụng công nghệ đúc khuôn tích hợp, DriveONE có thể giúp xe đạt hiệu suất tới 92% theo chu trình thử nghiệm CLTC dành cho xe hạng nhẹ tại Trung Quốc.

Sau bZ3X, đây là mẫu xe thứ hai được phát triển chủ yếu bởi đội ngũ kỹ sư Toyota tại Trung Quốc, cho thấy định hướng của liên doanh trong việc tập trung vào xe điện thông minh dành riêng cho thị trường nội địa. (Ảnh: Autohome)

Theo hồ sơ đăng kiểm, bZ7 có hai tùy chọn pin: 88,13 kWh và 71,35 kWh. Bản 88,13 kWh cho phạm vi di chuyển 680 - 710 km theo chuẩn CLTC; bản 71,35 kWh đi được 600 km. Mẫu xe này dự kiến mở bán ngay trong năm nay.

bZ7 mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng bZ, với cụm đèn pha tách rời và các khe hút gió hai bên được tích hợp cùng đèn chính. Cản trước được tối ưu giảm hệ số cản gió, trong khi cảm biến LiDAR được đặt trên nóc xe.

Thân xe nổi bật với đường gân ba chiều, tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm kích thước lớn. (Ảnh: CNC)

Xe có kích thước dài 5.130 mm, rộng 1.965 mm, cao 1.506 mm và chiều dài cơ sở 3.020 mm.

Phần đuôi mang phong cách coupe, mái kính toàn cảnh kéo dài xuống kính sau và đuôi xe.

Cụm đèn hậu dạng xuyên suốt kết hợp cánh gió phía trên và các khe thoát gió ở cản sau. (Ảnh: CNC)

bZ7 cũng là mẫu GAC - Toyota đầu tiên được trang bị buồng lái HarmonyOS của Huawei và cảm biến LiDAR phục vụ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Xe hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, kính lái hiển thị HUD và hệ thống âm thanh nhiều loa.

Về công nghệ hỗ trợ lái, bZ7 sử dụng hệ thống ADAS của Momenta (Trung Quốc). Xe cũng ứng dụng mô hình lớn end-to-end, tức dùng một mô hình AI duy nhất để xử lý toàn bộ quy trình của một tác vụ phức tạp, thay vì chia thành nhiều bước với nhiều thuật toán riêng lẻ, cho phép hỗ trợ lái nâng cao trên cả đường đô thị lẫn cao tốc.