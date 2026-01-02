Nhân chứng kể lại khoảnh khắc thoát chết trong thảm kịch cháy quán bar Thuỵ Sĩ

(VTC News) -

Thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana chìm trong bầu không khí tang thương sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại quán bar Le Constellation, khiến khoảng 40 người thiệt mạng, phần lớn là thanh thiếu niên.

Người dân bàng hoàng sau vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra trong tiệc đón năm mới, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana. (Ảnh: Reuters/Stephanie Lecocq)

Axel Clavier, 16 tuổi, đến từ Paris, là một trong những người may mắn sống sót sau vụ hỏa hoạn. Trả lời hãng tin AP, cậu mô tả khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên bên trong quán bar Le Constellation là "hoàn toàn hỗn loạn".

Theo Clavier, một người bạn của cậu đã thiệt mạng, trong khi hai hoặc ba người khác vẫn chưa rõ tung tích. Clavier không tận mắt chứng kiến thời điểm vụ nổ xảy ra, nhưng nhớ rõ việc các nhân viên phục vụ mang ra những chai champagne gắn pháo sáng trên cổ chai.

Cậu kể rằng cảm giác ngạt thở nhanh chóng ập đến khi làn khói dày đặc lan khắp không gian quán bar ở tầng hầm. Ban đầu, Clavier nấp sau một chiếc bàn để tránh lửa, sau đó cố dùng bàn đập vào một ô cửa sổ để thoát thân. “Khung kính bật ra và tôi trèo được ra ngoài”, cậu kể lại.

Trong lúc tháo chạy, Clavier đánh rơi áo khoác, giày, điện thoại và thẻ ngân hàng. “Đó chỉ là vật ngoài thân, tôi may mắn sống sót”, cậu chia sẻ, cho biết bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm kịch.

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên. (X/Lord Bebo)

Một nhân chứng đứng bên ngoài quán bar nói với kênh France 2 rằng anh nhìn thấy khói bốc lên dày đặc và nhiều người bên trong liên tục đập mạnh vào cửa sổ để cầu cứu. “Có làn sóng hỗn loạn khổng lồ. Mọi người giành giật nhau để thoát ra”, người này kể lại.

Laetitia Place, 17 tuổi, một trong những người khác may mắn sống sót, kể lại với Reuters trải nghiệm kinh hoàng mà cô cho rằng “không ai đáng phải chứng kiến”.

Khi xuống tầng hầm để vào nhà vệ sinh, Place và bạn mình phát hiện đám cháy và tìm cách quay ngược lên. “Em nắm tay bạn mình, nhưng khi chạy lên cầu thang thì em buông ra. Giờ cậu ấy không còn trả lời em nữa”, Place xót xa.

Theo Place, lối thoát nhỏ nhanh chóng trở thành điểm nghẽn khi mọi người hoảng loạn xô đẩy nhau. “Mọi người ngã xuống, chồng chất lên nhau. Có người bị lửa thiêu, có người đã chết ngay bên cạnh”, cô kể. Nhiều bạn bè của Place hiện vẫn được điều trị trong bệnh viện.

“Em thực sự rất sợ - sợ cho bản thân, cho bạn bè và cho tất cả những người ở trong đó”, Place nói.

Nghi vấn hiện tượng “bùng cháy toàn phần”

Giới chức bang Valais cho biết họ đang điều tra khả năng vụ cháy liên quan đến hiện tượng “bùng cháy toàn phần” (flashover) – khi nhiệt và khí nóng tích tụ khiến toàn bộ không gian bốc cháy gần như đồng thời. Theo công tố viên bang Béatrice Pilloud, giả thuyết này có thể lý giải vì sao ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng chỉ trong thời gian cực ngắn.

Theo các chuyên gia an toàn cháy nổ, trong điều kiện bùng cháy toàn phần, nhiệt độ có thể tăng vọt lên mức không thể sống sót, ngay cả với lực lượng cứu hỏa được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn vẫn đang được làm rõ.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ nổ và hỏa hoạn tại quán bar Le Constellation. (Ảnh: Reuters)