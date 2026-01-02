Ngành điện miền Nam: Xuyên Tết Dương lịch để bám công trường

(VTC News) -

Trong khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, chào đón năm mới 2026, trên công trường nhiều dự án lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn miệt mài và khẩn trương.

Từ Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau đến Lâm Đồng, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhịp thi công liên tục, với quyết tâm cao nhất đưa các dự án về đích đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần chủ động “Điện đi trước một bước”.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) và Phó Tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan (áo trắng) đã có mặt tại công trường, nghe các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công Đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng (TP Cần Thơ).

Đồng hành cùng người lao động, lãnh đạo EVNSPC từ Chủ tịch HĐTV Lê Văn Trang đến các Thành viên HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc cũng không nghỉ Tết. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, lãnh đạo Tổng công ty đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo và động viên lực lượng thi công.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang động viên lực lượng công nhân Điện lực làm việc xuyên Tết trên công trường Đường dây 110kV Trần Đề - Trạm 220kV Sóc Trăng.

Sự hiện diện kịp thời của lãnh đạo EVNSPC tại công trường không chỉ nhằm kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, an toàn lao động mà còn truyền thông điệp cụ thể, rõ ràng về tinh thần hành động quyết liệt, thống nhất từ trên xuống dưới; đồng thời tiếp thêm động lực, niềm tin cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám công trình.

Thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh tặng quà động viên người lao động làm việc xuyên Tết trên công trình Xây dựng mới tuyến dây đấu nối trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) – 220kV Phước Đông, 2 mạch, tỉnh Tây Ninh.

Ông Bành Đức Hoài – Thành viên HĐTV EVNSPC - tặng quà người lao động làm việc xuyên Tết Dương lịch tại Dự án Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Cao Lãnh - Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC - nghe nhà thầu thi công Dự án Đường dây 110kV Trạm 220kV Thốt Nốt – Trạm 110kV Thới Lai (TP Cần Thơ) báo cáo về phương án thi công dịp Tết Dương lịch.

Ông Đào Hòa Bình – Phó Tổng Giám đốc EVNSPC - tặng quà động viên người lao động làm việc xuyên Tết trong ngày 1/1/2026 tại Dự án "Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - trạm 220kV Tháp Chàm", tỉnh Lâm Đồng.

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Đoàn Đức Hưng kiểm tra và động viên người lao động thi công xuyên Tết trên công trình Đường dây 110kV Ba Tri – Bình Thạnh và kéo dây mạch 02, tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau tặng quà động viên người lao động thi công trong ngày đầu tiên của năm 2025 tại Công trình “Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV Trạm 220kV Năm Căn”.

Trên các công trình, không khí thi công diễn ra khẩn trương, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Máy móc, thiết bị hoạt động xuyên suốt, các mũi thi công được triển khai đồng bộ, cho thấy sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng và quyết tâm tăng tốc sớm ngay từ đầu năm nhằm tạo dư địa hoàn thành kế hoạch cả năm.

Công nhân các nhà thầu miệt mài lao động trên công trường Công trình “Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV Trạm 220kV Năm Căn” trong ngày 1/1/2026.

Khí thế thi đua lao động sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới là minh chứng cho sự chủ động, đi trước đón đầu của EVNSPC trong công tác đầu tư xây dựng, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sự tăng trưởng hai con số của các địa phương trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch năm 2026, EVNSPC khởi công 77 công trình, đóng điện 83 công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 17.260 tỷ đồng. Trong số các dự án dự kiến đóng điện có 1 công trình lưới điện 220kV – Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và 82 công trình lưới điện 110kV.

Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch EVN giao, EVNSPC chủ động xây dựng mục tiêu điều hành nội bộ với yêu cầu cao hơn, phấn đấu đến ngày 30/4/2026 đóng điện 51 công trình, thiết thực chào mừng 51 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty.