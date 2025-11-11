Đóng

Bảng giá ô tô Toyota mới nhất tháng 11/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Toyota là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới, nổi tiếng với sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ tiên tiến. Các dòng xe của Toyota đa dạng, từ sedan, SUV, đến xe hybrid, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn trải nghiệm off-road.

Trong đó, Toyota Land Cruiser Prado 2025 là mẫu SUV hạng sang nổi bật, kế thừa truyền thống bền bỉ, mạnh mẽ và đáng tin cậy của dòng Land Cruiser. Xe được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu off-road lẫn di chuyển trên đường phố, mang đến trải nghiệm lái an toàn và ổn định. 

Toyota Land Cruiser Prado 2025 là mẫu SUV hạng sang nổi bật. (Ảnh: danhgiaXe.com)

Ngoại thất của Prado 2025 ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và kiểu dáng khí động học mạnh mẽ. Hệ thống khung gầm và gói treo cải tiến giúp xe vận hành mượt mà, vượt địa hình hiệu quả. Phiên bản mới còn được trang bị mâm xe lớn và các chi tiết mạ crom tinh tế, nâng tầm đẳng cấp SUV.

Về vận hành, Land Cruiser Prado 2025 sở hữu động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hiện đại. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4WD) giúp xe linh hoạt trên mọi địa hình, từ đường đô thị đến các cung đường khó khăn. 

Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Yaris Cross HEV (2 tông màu) 777 triệu
Yaris Cross HEV (trắng ngọc trai) 773 triệu
Yaris Cross HEV (đen) 765 triệu
Yaris Cross (2 tông màu) 662 triệu
Yaris Cross (trắng ngọc trai) 658 triệu
Yaris Cross (đen) 650 triệu
Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) 510 triệu
Raize (2 tông màu) 522 triệu
Raize (Trắng ngọc trai & 2 tông màu) 518 triệu
Raize (2 tông màu trắng ngọc trai/đen) 522 triệu
Corolla Cross 1.8 HEV (Trắng ngọc trai, Đỏ) 913 triệu
Corolla Cross 1.8 HEV (các màu khác 905 triệu
Corolla Cross 1.8 V (Trắng ngọc trai, Đỏ) 528 triệu
Corolla Cross 1.8 V (các màu khác) 820 triệu
Wigo G 405 triệu
Vios 1.5 G-CVT (trắng ngọc trai) 553 triệu
Vios 1.5 G-CVT (các màu khác) 545 triệu
Vios 1.5 E-CVT (trắng ngọc trai) 496 triệu
Vios 1.5 E-CVT (các màu khác) 488 triệu
Vios 1.5 E-MT (trắng ngọc trai) 466 triệu
Vios 1.5 E-MT (các màu khác) 458 triệu
Corolla Altis 1.8 HEV (trắng ngọc trai) 878 triệu
Corolla Altis 1.8 HEV (các màu khác) 870 triệu
Corolla Altis 1.8 V (trắng ngọc trai) 788 triệu
Corolla Altis 1.8 V (các màu khác) 780 triệu
Corolla Altis 1.8 G (trắng ngọc trai) 733 triệu
Corolla Altis 1.8 G 725 triệu
Camry HEV TOP (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) 1 tỷ 542 triệu
Camry HEV TOP (các màu khác) 1 tỷ 530 triệu
Camry HEV MID (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) 1 tỷ 472 triệu
Camry HEV MID (các màu khác) 1 tỷ 460 triệu
Camry 2.0Q (trắng ngọc trai,đỏ, xám ánh kim) 1 tỷ 232 triệu
Camry 2.0Q (các màu khác) 1 tỷ 220 triệu
Innova Cross 2.0 HEV (Trắng ngọc trai) 1 tỷ 013 triệu
Innova Cross 2.0 HEV (các màu khác) 1 tỷ 005 triệu
Innova Cross 2.0 V (Trắng ngọc trai) 833 triệu
Innova Cross 2.0 V (Các màu khác) 825 triệu
Veloz Cross CVT Top (trắngngọc trai) 668 triệu
Veloz Cross CVT Top 660 triệu
Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) 646 triệu
Veloz Cross CVT 638 triệu
Avanza Premio CVT 598 triệu
Avanza Premio MT 558 triệu
Fortuner 2.4 AT 4x2 1 tỷ 055 triệu
Fortuner 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) 1 tỷ 063 triệu
Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 1 tỷ 185 triệu
Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) 1 tỷ 193 triệu
Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 (2 tông màu) 1 tỷ 197 triệu
Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 1 tỷ 350 triệu
Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 (Trắng ngọc trai) 1 tỷ 358 triệu
Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 (2 tông màu) 1 tỷ 362 triệu
Fortuner 2.7 AT 4x2 1 tỷ 155 triệu
Fortuner 2.7 AT 4x2 (trắng ngọc trai) 1 tỷ 163 triệu
Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 1 tỷ 290 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
