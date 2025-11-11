Bảng giá ô tô Toyota mới nhất tháng 11/2025

Toyota là một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới, nổi tiếng với sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ tiên tiến. Các dòng xe của Toyota đa dạng, từ sedan, SUV, đến xe hybrid, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn trải nghiệm off-road.

Trong đó, Toyota Land Cruiser Prado 2025 là mẫu SUV hạng sang nổi bật, kế thừa truyền thống bền bỉ, mạnh mẽ và đáng tin cậy của dòng Land Cruiser. Xe được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu off-road lẫn di chuyển trên đường phố, mang đến trải nghiệm lái an toàn và ổn định.

Toyota Land Cruiser Prado 2025 là mẫu SUV hạng sang nổi bật. (Ảnh: danhgiaXe.com)

Ngoại thất của Prado 2025 ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn LED sắc nét và kiểu dáng khí động học mạnh mẽ. Hệ thống khung gầm và gói treo cải tiến giúp xe vận hành mượt mà, vượt địa hình hiệu quả. Phiên bản mới còn được trang bị mâm xe lớn và các chi tiết mạ crom tinh tế, nâng tầm đẳng cấp SUV.

Về vận hành, Land Cruiser Prado 2025 sở hữu động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và kết hợp với hộp số tự động 6 cấp hiện đại. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4WD) giúp xe linh hoạt trên mọi địa hình, từ đường đô thị đến các cung đường khó khăn.

Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Yaris Cross HEV (2 tông màu) 777 triệu Yaris Cross HEV (trắng ngọc trai) 773 triệu Yaris Cross HEV (đen) 765 triệu Yaris Cross (2 tông màu) 662 triệu Yaris Cross (trắng ngọc trai) 658 triệu Yaris Cross (đen) 650 triệu Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) 510 triệu Raize (2 tông màu) 522 triệu Raize (Trắng ngọc trai & 2 tông màu) 518 triệu Raize (2 tông màu trắng ngọc trai/đen) 522 triệu Corolla Cross 1.8 HEV (Trắng ngọc trai, Đỏ) 913 triệu Corolla Cross 1.8 HEV (các màu khác 905 triệu Corolla Cross 1.8 V (Trắng ngọc trai, Đỏ) 528 triệu Corolla Cross 1.8 V (các màu khác) 820 triệu Wigo G 405 triệu Vios 1.5 G-CVT (trắng ngọc trai) 553 triệu Vios 1.5 G-CVT (các màu khác) 545 triệu Vios 1.5 E-CVT (trắng ngọc trai) 496 triệu Vios 1.5 E-CVT (các màu khác) 488 triệu Vios 1.5 E-MT (trắng ngọc trai) 466 triệu Vios 1.5 E-MT (các màu khác) 458 triệu Corolla Altis 1.8 HEV (trắng ngọc trai) 878 triệu Corolla Altis 1.8 HEV (các màu khác) 870 triệu Corolla Altis 1.8 V (trắng ngọc trai) 788 triệu Corolla Altis 1.8 V (các màu khác) 780 triệu Corolla Altis 1.8 G (trắng ngọc trai) 733 triệu Corolla Altis 1.8 G 725 triệu Camry HEV TOP (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) 1 tỷ 542 triệu Camry HEV TOP (các màu khác) 1 tỷ 530 triệu Camry HEV MID (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) 1 tỷ 472 triệu Camry HEV MID (các màu khác) 1 tỷ 460 triệu Camry 2.0Q (trắng ngọc trai,đỏ, xám ánh kim) 1 tỷ 232 triệu Camry 2.0Q (các màu khác) 1 tỷ 220 triệu Innova Cross 2.0 HEV (Trắng ngọc trai) 1 tỷ 013 triệu Innova Cross 2.0 HEV (các màu khác) 1 tỷ 005 triệu Innova Cross 2.0 V (Trắng ngọc trai) 833 triệu Innova Cross 2.0 V (Các màu khác) 825 triệu Veloz Cross CVT Top (trắngngọc trai) 668 triệu Veloz Cross CVT Top 660 triệu Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) 646 triệu Veloz Cross CVT 638 triệu Avanza Premio CVT 598 triệu Avanza Premio MT 558 triệu Fortuner 2.4 AT 4x2 1 tỷ 055 triệu Fortuner 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) 1 tỷ 063 triệu Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 1 tỷ 185 triệu Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) 1 tỷ 193 triệu Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 (2 tông màu) 1 tỷ 197 triệu Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 1 tỷ 350 triệu Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 (Trắng ngọc trai) 1 tỷ 358 triệu Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 (2 tông màu) 1 tỷ 362 triệu Fortuner 2.7 AT 4x2 1 tỷ 155 triệu Fortuner 2.7 AT 4x2 (trắng ngọc trai) 1 tỷ 163 triệu Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 1 tỷ 290 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.