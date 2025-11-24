Toyota Vios - lựa chọn kinh tế cho gia đình Việt

(VTC News) -

Với phần lớn gia đình Việt, ô tô không đơn thuần là phương tiện mà còn là một loại tài sản có giá trị. Do đó, chi phí sử dụng tiết kiệm, mức đầu tư ban đầu hợp lý và khả năng giữ giá tốt luôn nằm trong nhóm tiêu chí quan trọng khi cân nhắc sở hữu xe. Với bài toán này, Toyota Vios được xem là lời giải phù hợp.

Chi phí sử dụng thấp - ưu điểm quan trọng của Vios

Nhiều năm qua, Toyota Vios được biết đến là một trong những mẫu xe có chi phí bảo dưỡng dễ chịu bậc nhất phân khúc sedan hạng B. Có không ít chủ xe chia sẻ rằng các kỳ bảo dưỡng định kỳ chỉ tốn vài trăm nghìn đồng đối với cấp nhỏ và vài triệu đồng cho cấp lớn. Mức chi trả hợp lý này khiến người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng dài hạn, đặc biệt là các gia đình trẻ đang tìm mẫu xe có chi phí duy trì thấp.

Đây cũng là lý do Toyota Vios trở thành lựa chọn phổ biến của tài xế dịch vụ - nhóm người dùng ưu tiên tối ưu chi phí. Mẫu sedan hạng B này có thể vận hành bền bỉ, ít hỏng vặt và có nguồn cung phụ tùng dồi dào, từ đó tiết kiệm được ở nhiều mặt - từ chi phí tới thời gian, hay công sức.

Mức tiêu thụ nhiên liệu cũng là một điểm nổi bật của Vios, thể hiện được tính tiết kiệm của mình. Mẫu xe này chỉ tiêu hao khoảng 5,8L/100km ở điều kiện hỗn hợp. Thực tế sử dụng trong đô thị - vốn phải di chuyển chậm và có nhiều đoạn tăng, giảm tốc - cũng chỉ dao động quanh mức 7L/100km.

Khả năng giữ giá tốt

Toyota Vios có giá khởi điểm chưa tới 500 triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng - từ gia đình trẻ đến nhân viên văn phòng hoặc người mua xe nhằm kết hợp chạy thêm dịch vụ. Xe mang lại không gian rộng rãi, vận hành ổn định và chi phí thấp, từ đó đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng, cả di chuyển hàng ngày lẫn phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Một trong những điểm khiến Toyota Vios được đánh giá cao là khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe cũ. Sau vài năm sử dụng, mẫu xe ít mất giá hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Nhờ vậy, người dùng có thể yên tâm hơn nếu muốn bán lại để nâng cấp hoặc thay đổi sang dòng xe khác.

Đáng chú ý, trong tháng 11 này, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) đang triển khai gói vay với lãi suất chỉ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu, giúp việc sở hữu xe trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn, đặc biệt đối với những gia đình chưa muốn dồn quá nhiều tài chính ban đầu.

Đặc biệt, các khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước hoặc nhân viên thuộc top 500 Doanh nghiệp & Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam còn có thể vay mua xe Vios mà không cần băn khoăn về khoản chi phí trả trước ban đầu, theo chương trình “Trả trước 0 đồng” của TFSVN. Chi tiết chương trình vui lòng tham khảo link: https://tfsvn.com.vn/tfsvn-gioi-thieu-chuong-trinh-vay-tra-truoc-0-dong/

Cùng với đó, Toyota Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi dành cho nhiều dòng xe. Riêng với Vios, khách hàng mua xe trong thời gian này sẽ được hỗ trợ 100% phí trước bạ cùng nhiều phần quà tặng giá trị, với tổng ưu đãi lên đến 54 triệu đồng.