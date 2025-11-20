Đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn tại trường Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus

(VTC News) -

Hơn 15 năm, Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu giáo dục tư thục hàng đầu Thủ đô, với nhiều thành tích học thuật nổi bật và môi trường học tập nhân văn.

Tiếp nối hành trình đó, Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus ra đời với sứ mệnh phát triển những thế hệ học sinh ưu tú tại đất Cảng, mang đến môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và hội nhập quốc tế.

Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus với tiết Toán của thầy Trần Nam Dũng.

Trụ cột” của chất lượng giáo dục

Điểm nổi bật của Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus là đội ngũ cán bộ, giáo viên và chuyên viên tận tâm, được tuyển chọn kỹ lưỡng, vừa giỏi chuyên môn, vừa am hiểu tâm lý học sinh và luôn đồng hành cùng các em trong quá trình phát triển.

Đội ngũ giáo viên tại trường không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là những người hướng dẫn, khơi dậy tư duy, khám phá năng lực tiềm ẩn và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Các thầy cô giáo vận dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp công nghệ giáo dục, giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và phát huy sáng tạo.

Học sinh tại trường Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus.

Bên cạnh giáo viên, Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus tự hào được dẫn dắt bởi Hội đồng Học thuật, Ban Giám hiệu và Ban Điều hành gồm các chuyên gia, nhà giáo và nhà quản lý hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam.

Hội đồng Học thuật của nhà trường quy tụ những chuyên gia uy tín, dẫn đầu là bà Đàm Bích Thủy, nguyên Chủ tịch sáng lập Đại học Fulbright Việt Nam - người tiên phong trong mô hình giáo dục khai phóng. Cùng với bà Thuỷ, các thành viên như Tiến sĩ Đàm Quang Minh, Tiến sĩ Trần Nam Dũng và Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh đều là những chuyên gia gắn bó với các dự án giáo dục quy mô lớn, dẫn dắt trường triển khai các chương trình học chuẩn quốc tế.

Với kinh nghiệm quản lý dày dạn, Ban Giám hiệu Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng không chỉ là những nhà quản lý xuất sắc mà còn là những người thầy tận tâm, luôn đồng hành, khơi dậy tiềm năng và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Đặc biệt, Nhà giáo Khuất Thị Thanh Nhàn, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường Ngôi Sao Hà Nội, với hơn 30 năm cống hiến, đã kiến tạo triết lý giáo dục “Xuất sắc bằng nỗ lực - Trưởng thành trong yêu thương”.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên, cán bộ quản lý và phụ huynh tạo nên hệ sinh thái giáo dục toàn diện, giúp học sinh vững vàng về kiến thức, đồng thời phát triển nhân cách và kỹ năng sống.

Với phụ huynh Hải Phòng, một môi trường lý tưởng là nơi con được khuyến khích cố gắng mỗi ngày để xuất sắc bằng nỗ lực, nhưng vẫn được nâng đỡ bằng sự thấu hiểu và yêu thương. Đây cũng là tinh thần mà Ngôi Sao Hà Nội mang tới đất Cảng.

Triết lý giáo dục nhân văn, phát triển toàn diện

Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus kiên định với triết lý giáo dục nhân văn, nhấn mạnh sự phát triển cân bằng giữa trí tuệ, nhân cách và kỹ năng sống. Phương châm “Xuất sắc bằng nỗ lực - Trưởng thành trong yêu thương” phản ánh tinh thần đồng hành giữa thầy và trò: sự nỗ lực bền bỉ của học sinh sẽ được dẫn dắt bởi sự tận tâm và yêu thương của giáo viên.

Nhà trường quan niệm, xuất sắc không chỉ là thành tích học tập mà còn là khả năng tự tin, chủ động, có tư duy phản biện và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Vì vậy, mọi hoạt động giáo dục tại trường đều hướng tới việc phát triển toàn diện cho học sinh, từ kiến thức cơ bản, nâng cao, đến kỹ năng mềm, năng lực lãnh đạo và tư duy sáng tạo.

Các giá trị cốt lõi của trường gồm Honesty - Proactiveness - Compassion - Respect - Excellence (Trung thực - Chủ động - Thấu cảm - Tôn trọng - Xuất sắc). Đây là nền tảng để học sinh hình thành nhân cách, rèn luyện tinh thần cầu tiến và trở thành những công dân toàn cầu tự tin, giàu bản lĩnh.

Để hiện thực hóa triết lý này, trường triển khai các chương trình học cá nhân hóa, đáp ứng đúng nhu cầu và năng lực của từng học sinh.

Từ bậc THCS, chương trình “Dự án 9” được áp dụng, gồm ba giai đoạn: nền tảng, tăng tốc và chinh phục, giúp học sinh xây dựng kiến thức vững chắc, phát triển tư duy chuyên sâu và sẵn sàng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, thi vào trường chuyên.

Không gian học tập hiện đại, giàu cảm hứng

Trường Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus tọa lạc tại khu đô thị Waterfront với không gian rộng rãi, thoáng đãng, thiết kế theo chuẩn quốc tế, vừa tiện lợi vừa tạo cảm hứng học tập.

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư bài bản và hiện đại, phục vụ tối đa nhu cầu học tập, nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng toàn diện của học sinh

Cơ sở vật chất của trường Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus.

Mỗi không gian học tập được trang bị đầy đủ, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, thí nghiệm, sáng tạo và luyện tập thể chất của học sinh. Không chỉ dừng lại ở kiến thức, các em còn được rèn luyện kỹ năng sống, tư duy phản biện, năng lực lãnh đạo và khả năng hợp tác nhóm, giúp phát triển toàn diện và tự tin hội nhập quốc tế.

Cơ sở vật chất hiện đại cũng tạo điều kiện để giáo viên triển khai phương pháp dạy học tích hợp, STEM và trải nghiệm sáng tạo, chú trọng phát triển văn hoá đọc, mang đến những tiết học sinh động, hấp dẫn và gắn kết với thực tiễn.

Học sinh tại Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng không chỉ học lý thuyết mà còn thực hành, khám phá và phát triển năng lực cá nhân một cách chủ động.

Kết nối tri thức và nhân cách

Các yếu tố tạo nên môi trường học tập độc đáo tại Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus là sự kết hợp hài hòa giữa đội ngũ giáo viên tận tâm, triết lý giáo dục nhân văn và cơ sở vật chất hiện đại. Trường không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn rèn luyện nhân cách, bản lĩnh và khát vọng.

Với chiến lược phát triển bài bản, trường hướng tới trở thành một trong những cơ sở giáo dục tư thục hàng đầu tại Hải Phòng, nơi mỗi học sinh được khuyến khích phát triển tối đa năng lực, tự tin hội nhập quốc tế, đồng thời hình thành những công dân sáng tạo, có trách nhiệm và giàu tình yêu thương.

Hiện nay, Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus đặt mục tiêu trở thành ngôi trường hiện đại, nhân văn và hội nhập - nơi tri thức, kỹ năng và giá trị sống được cùng vun đắp, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của mỗi học sinh.