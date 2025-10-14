Đội hình Việt Nam đấu Nepal: Đặng Văn Lâm dự bị

(VTC News) -

Huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội cho một số cầu thủ U23 lần đầu tiên đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Nepal tối 14/10. Trong đó, thủ môn Trần Trung Kiên được tin tưởng để thay vị trí của đàn anh Đặng Văn Lâm.

Trong trận đấu cách đây ít ngày, Đặng Văn Lâm khiến người hâm mộ lo âu dù anh trải qua trận đấu nhàn nhã. Trong bàn thua của "các chiến binh sao vàng", Đặng Văn Lâm không có phản xạ nào trước pha đánh đầu của đối phương. Đội tuyển Việt Nam thủng lưới từ cú dứt điểm trúng đích duy nhất của đối thủ. Sang hiệp 2, Đặng Văn Lâm có thêm pha chuyền bóng hỏng tạo điều kiện cho cầu thủ Nepal áp sát khung thành.

Đặng Văn Lâm ngồi dự bị.

Hàng phòng ngự chứng kiến điều chỉnh đáng chú ý khi Nguyễn Hiểu Minh được xếp đá thay Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương. Trung vệ trẻ của PVF-CAND được hỗ trợ bởi các đàn anh là Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Duy Mạnh. Cao Pendant Quang Vinh đá hậu vệ trái còn Trương Tiến Anh đá hậu vệ phải.

Ở khu trung tuyến, màn trình diễn của Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức đảm bảo cho bộ đôi này suất đá chính. Họ thi đấu tốt, kiểm soát bóng hay, có những đường chuyền đủ sáng tạo. Tuy nhiên, khả năng tận dụng của đồng đội cũng như các pha xuyên phá bất ngờ chưa đủ tốt. Đội tuyển Việt Nam cần Hoàng Đức làm tốt hơn nữa trong khâu tấn công.

Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Tiến Linh tiếp tục sắm vai trò chủ công. Ngôi sao sinh năm 1997 ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng pha khống chế bóng và dứt điểm điệu nghệ. Dù vậy, một vài tình huống vụng về vẫn khiến Tiến Linh vướng phải tranh cãi.

Trong khi đó, Tuấn Hải sau trận đấu mờ nhạt phải nhường vị trí cho Nguyễn Văn Vĩ. Hai Long cũng không đá chính. Thay thế vị trí của cầu thủ Hà Nội FC là tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn.

Đội tuyển Việt Nam rất cần thêm chiến thắng trước Nepal để bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu giữa Việt Nam và Nepal diễn ra trên sân Thống Nhất lúc 19h30 ngày 14/10.