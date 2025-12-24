Đòi bỏ việc vì chê thưởng 250 triệu đồng quá ít, VĐV Thái Lan được tăng gấp đôi

(VTC News) -

Theo tờ Khaosod, ngày 24/12, Ủy ban Olympic Thái Lan đang thúc đẩy chính phủ tăng trợ cấp và tiền thưởng cho các vận động viên tham dự SEA Games 33. Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều VĐV công khai cho rằng mức thưởng và trợ cấp hiện tại không còn đáp ứng đủ chi phí sinh hoạt và đã gần như “đóng băng” suốt nhiều năm qua.

Phó Giáo sư Pimon Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan dưới sự bảo trợ của Hoàng gia, nhấn mạnh: “Mức trợ cấp hiện tại đã không thay đổi suốt 15 năm, trong khi chi phí sinh hoạt tăng ngày càng cao. Các vận động viên xứng đáng được tôn trọng và nhận sự chăm sóc tốt hơn”.

Ông cho biết hiện tại, mỗi vận động viên nhận 900 baht/ngày, trong đó 300 baht bị trừ cho chỗ ở và các chi phí khác, mức này đã không được tăng trong hơn 15 năm. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá thực phẩm tăng mạnh, Ủy ban Olympic đề xuất tăng trợ cấp cho mỗi VĐV lên 1.200 baht/ngày.

Về tiền thưởng huy chương tại SEA Games 33, ông Pimon nói rõ: “Tôi muốn thấy mức thưởng huy chương vàng tăng từ 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng) lên 500.000 baht (hơn 400 triệu đồng), huy chương bạc từ 150.000 baht (khoảng 125 triệu đồng) lên 300.000 baht (hơn 250 triệu đồng) và huy chương đồng từ 75.000 baht (khoảng 63 triệu đồng) lên 150.000 baht. Vì các vận động viên đã dành thời gian tập luyện và thi đấu cho đất nước, họ xứng đáng được chăm sóc và nhận về sự tôn trọng đúng mực”.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan đề xuất tăng trợ cấp và tiền thưởng cho các VĐV tham dự SEA Games 33. (Nguồn: Khaosod)

Ông cũng đánh giá cao thành tích của các vận động viên Thái Lan tại SEA Games 33: “Trong 50 môn thể thao mà các vận động viên tham gia, 40 môn đã có tiến bộ đáng kể, giành nhiều huy chương vàng hơn các kỳ Đại hội trước. Đây là thành tích rất ấn tượng và đáng khích lệ”.

Trước đó, quá bức xúc trước việc mức thưởng HCV từng được đề xuất nâng cao rồi lại điều chỉnh xuống, ngôi sao bóng chuyền Thái Lan Kissada Yamine Nilsawai đã bất ngờ tuyên bố nghỉ thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là Kissada không hài lòng với việc mức tiền thưởng cho mỗi vận động viên giành HCV bị cắt gần 50% so với thông báo ban đầu.

Tờ Thairath cho biết trước thềm SEA Games 2025, đội tuyển bóng chuyền Thái Lan được treo thưởng 500.000 baht (hơn 400 triệu đồng) cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng. Tuy nhiên, do hạn chế về ngân sách, kế hoạch trên đã không thể triển khai và mức thưởng bị điều chỉnh trở lại như cũ là 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng).

Ngay trước trận chung kết, Kissada lên báo ngỏ ý "xin" thêm tiền thưởng, hy vọng có thể nhận được mức tiền 500.000 bath như hứa hẹn ban đầu. Tuy nhiên, đề nghị này của vận động viên Thái Lan có vẻ không được phản hồi. Sau khi Thái Lan thắng Indonesia để giành HCV SEA Games 33, Kissada tuyên bố không thi đấu tiếp cho đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó ở môn vật, các võ sĩ của Thái Lan tham dự SEA Games 33 đã không được nhận tiền trợ cấp tập luyện suốt 3 tháng liên tiếp trước ngày lên đường thi đấu. Việc thiếu thốn tài chính khiến nhiều vận động viên rơi vào trạng thái căng thẳng, suy sụp tinh thần, thậm chí vừa tập luyện vừa bật khóc trên sân tập.

Trước bối cảnh này, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bày tỏ ông cũng ủng hộ việc tăng trợ cấp và tiền thưởng. Ông hiện đang chuẩn bị trình dự thảo lên chính phủ để phê duyệt, nhằm đảm bảo các VĐV được hỗ trợ đầy đủ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.