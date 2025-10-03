Đóng

Doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

(VTC News) -

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

