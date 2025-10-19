Doanh nghiệp, địa phương kỳ vọng nhiều ở Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Thép TVP cho biết, việc được tham gia Hội chợ mùa Thu 2025 sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và tiếp cận thêm nhiều đối tác tiềm năng.

“Trong kỳ hội chợ này, công ty sẽ tập trung giới thiệu các dòng sản phẩm thép chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu xây dựng và công nghiệp trong nước, đặc biệt là các dự án hạ tầng đang phát triển mạnh.

Đồng thời, doanh nghiệp hướng tới việc mở rộng xuất khẩu, tìm kiếm đối tác phân phối tại châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á và châu Á, thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp với doanh nghiệp xây dựng, cơ khí, chủ đầu tư và đơn vị thiết kế - thi công”, ông Nguyễn Tuấn Khanh nói.

Hội chợ mùa Thu 2025 đã sẵn sàng để tổ chức.

Cũng theo ông Khanh, thông qua Hội chợ mùa thu 2025, các doanh nghiệp mong muốn những bản ghi nhớ, hợp đồng được ký kết để mang lại hiệu quả bền vững.

“Chúng tôi hy vọng Bộ Công Thương và các bộ, ngành tiếp tục duy trì những hội chợ tầm cỡ như thế này ở cả trong và ngoài nước. Đó là cách để xây dựng và nâng tầm thương hiệu, giúp hàng hóa Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc hơn trên thị trường quốc tế”, ông Khanh đề xuất.

Ông Khanh cũng tiết lộ, tại Hội chợ mùa Thu 2025, doanh nghiệp sẽ giới thiệu hai dòng sản phẩm mới: thép mạ kẽm cường độ cao phục vụ các công trình chất lượng lớn và tôn kẽm TPB Max - sản xuất trên dây chuyền hiện đại, phù hợp với môi trường thời tiết khắc nghiệt, có thể ứng dụng trong các công trình ven biển, hệ thống máng cáp, tủ điện, thanh hộp, khu công nghiệp nặng…

“Chúng tôi sẽ kết hợp hoạt động trực tiếp và trực tuyến thông qua livestream, tư vấn online, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi cho khách hàng hiện hữu và khách hàng mới đến tham quan gian hàng”, ông Khanh thông tin.

Hội chợ mùa Thu năm 2025 sẽ diễn ra từ 25/10 - 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Tương tự, ông Trần Như Hùng, Phó Trưởng ban Thị trường Kinh doanh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cũng bày tỏ mong muốn giới thiệu các sản phẩm công nghiệp của tập đoàn qua Hội chợ mùa Thu 2025.

“Phần lớn khách hàng mới biết tới doanh nghiệp trồng cao su, chế biến cao su xuất khẩu. Nhưng thực tế tập đoàn còn sản xuất nhiều loại sản phẩm khác như: bóng thể thao, găng tay y tế, nệm mút, sợi chỉ, băng tải…Vì thế, tham gia hội chợ triển lãm là cơ hội để chúng tôi giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng của doanh nghiệp đến khách hàng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, với sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn như thế này, chúng tôi kỳ vọng có được các hợp đồng và thỏa thuận ký kết với doanh nghiệp”, ông Hùng chia sẻ.

Ở góc độ địa phương, ông Ngô Văn Lê - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh - cũng tin tưởng Hội chợ mùa Thu 2025 là dịp đặc biệt để giới thiệu toàn diện hình ảnh địa phương, tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, kết nối giao thương - từ sản phẩm, doanh nghiệp đến văn hóa và con người.

“Chúng tôi quy tụ 20 doanh nghiệp với các sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, nông sản chế biến. Khu ẩm thực “Thu mỹ vị” là nơi du khách có thể thưởng thức bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng, muối tôm, chả giò…mang đậm hương vị Tây Ninh”, ông Lê nói.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đến thời điểm này, tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, nhằm mang đến hình ảnh một Tây Ninh chuyên nghiệp, hội nhập và giàu bản sắc.

“Bên cạnh trưng bày sản phẩm tiêu biểu, các doanh nghiệp của tỉnh sẽ trực tiếp kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước. Chúng tôi kỳ vọng qua đó sẽ mở ra nhiều hướng đi mới cho hàng hóa tỉnh Tây Ninh trên thị trường cả nước”, ông Ngô Văn Lê nói.

Lựa chọn doanh nghiệp uy tín tham gia

Ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội, cho biết đơn vị được đồng hành cùng Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chương trình Hội chợ mùa Thu năm 2025.

“Mặc dù thời gian gấp rút, nhưng đến nay toàn bộ công tác chuẩn bị như bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý thị trường…đều đã cơ bản hoàn tất. Chúng tôi xác định đây không chỉ là cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề, du lịch, đầu tư mà còn là dịp để người dân Thủ đô trực tiếp tham gia, trải nghiệm và mua sắm tại một trong những hội chợ lớn nhất từ trước đến nay”, ông Dương nói.

Đối với chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, sản phẩm đạt chứng nhận, có cam kết rõ ràng về mẫu mã và nguồn gốc.

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đã phân công các tổ giám sát thường trực trong suốt thời gian diễn ra hội chợ để kiểm tra xuất xứ hàng hóa, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả và hàng kém chất lượng.

Lễ khai mạc Hội chợ mùa Thu 2025 diễn ra vào lúc 20h ngày 25/10.

Về không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” tại hội chợ năm nay, ông Dương cho biết, Hà Nội được giao hai khu vực gồm khu 8 và khu sảnh chính, với tổng diện tích khoảng 17.000 m².

Tại phân khu sảnh chính với chủ đề “Con đường mùa thu Hà Nội”, khách tham quan và người dân sẽ cảm nhận toàn bộ cảnh sắc mùa thu đặc trưng của Thủ đô, thông qua tông màu vàng - đỏ chủ đạo, những hình ảnh về mùa thu hay những con phố cổ của Hà Nội.

Đặc biệt, “Con đường mùa thu” là không gian giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội trong mùa thu như cốm, sen, trà…

Với khu 8, có diện tích khoảng 10.000 m², được bố trí trưng bày, giới thiệu và quảng bá các nhóm ngành nghề đặc trưng, nổi bật của Hà Nội như sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng OCOP, sản phẩm công nghiệp chủ lực, cùng các gian hàng giới thiệu của doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn thành phố tại Hội chợ mùa Thu.

“Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đặc biệt, góp phần quan trọng vào quảng bá, thu hút đầu tư của TP. Hà Nội. Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng kết nối giao thương.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Hà Nội giới thiệu những sản phẩm tinh túy nhất, mang đậm giá trị văn hóa và kinh tế tới người dân, du khách trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy giao thương và tạo nguồn thu cho Thủ đô”, ông Dương nói.