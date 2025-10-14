Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân: Hội chợ Mùa thu 2025 có quy mô, tầm vóc chưa từng có

(VTC News) -

Theo Bộ Công Thương, Hội chợ Mùa thu 2025 sẽ diễn ra từ 25/10 đến 04/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Với quy mô hơn 130.000 m² trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến đón tiếp tới 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, phản ánh sức hút và tầm ảnh hưởng đặc biệt của sự kiện bởi quy mô, tầm vóc chưa từng có.

Phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, với thông điệp “Kết nối Con người với Sản xuất – Kinh doanh”, Hội chợ Mùa thu góp phần quảng bá nội lực sản xuất – kinh doanh, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, tăng cường kết nối cung – cầu, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và trên 10% trong các năm tiếp theo.

Hội chợ mùa Thu 2025 là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn nhất. (Ảnh minh họa: Internet).

Hội chợ cũng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Hội chợ Mùa Thu 2025 tổ chức thành công sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân – Hạ – Thu – Đông” thường niên, trở thành điểm đến xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và phát triển công nghiệp văn hóa quan trọng của Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế.

Hội chợ Mùa Thu 2025 hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 Nhất”, bao gồm: Quy mô lớn nhất với diện tích hơn 130.000 m², với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ gần 2.500 doanh nghiệp đến từ mọi vùng miền trên cả nước. Trong đó có 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cùng hàng trăm doanh nghiệp tư nhân lớn, hợp tác xã, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện sự chung tay của toàn bộ hệ thống kinh tế quốc dân.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), công trình quy mô Top 1 Đông Nam Á và Top 10 thế giới - trở thành biểu tượng mới của ngành triển lãm Việt Nam.

Hàng chục nghìn sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch và công nghệ số sẽ được giới thiệu. Mỗi gian hàng là một câu chuyện, từ sản phẩm công nghiệp chế tạo đến đặc sản vùng miền, từ sáng tạo công nghệ đến tinh hoa văn hóa dân tộc.

Toàn bộ sản phẩm trưng bày đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận xuất khẩu, hoặc nằm trong chương trình “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Đây là nơi tôn vinh sản phẩm mang bản sắc và trí tuệ Việt, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với hơn 30 sự kiện chuyên đề được tổ chức song hành, bao gồm hội nghị kết nối B2B, B2C, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành đổi mới sáng tạo, talkshow doanh nghiệp, cùng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật, điện ảnh, trình diễn thời trang, thể thao, thi đấu game, ẩm thực đặc sắc nhất.

Điểm nhấn nổi bật là đêm nhạc “Dấu ấn Thanh xuân” kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường, hứa hẹn mang đến bầu không khí lễ hội rộn ràng, đậm sắc màu mùa thu Hà Nội.

Hội chợ mang đến nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động “Deal mùa vàng” kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hội chợ không chỉ là nơi giao thương sôi động, mà còn là mùa hội mua sắm lớn của cả nước, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa và lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ mùa thu năm 2025. (Ảnh minh hoạ: Báo Chính phủ).

Những câu chuyện sống động trong hội chợ

Không gian Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước.

Trong đó phân khu “Thu Thịnh Vượng” – Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ, do Bộ Công Thương chủ trì, quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp, sản xuất và thương mại chủ lực của cả nước. Đây là “trái tim” của Hội chợ, nơi tỏa sáng những sản phẩm chế tạo, công nghệ cao, dịch vụ thương mại, logistics và năng lượng xanh, thể hiện năng lực đổi mới và sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.

Phân khu “Tinh hoa Văn hoá Việt và Điểm hẹn giao thương”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao từ các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Tại đây, âm nhạc, thời trang, điện ảnh, mỹ thuật, xuất bản và ẩm thực hòa quyện, thể hiện bản lĩnh sáng tạo và sức sống văn hóa Việt trong kỷ nguyên số, đồng thời mở ra cơ hội giao thương giữa văn hóa – kinh tế – du lịch.

Phân khu “Tinh Hoa Thu Hà Nội”, do UBND TP. Hà Nội chủ trì, tái hiện nét văn hóa Thủ đô nghìn năm văn hiến qua không gian OCOP, làng nghề truyền thống, ẩm thực, du lịch và trình diễn nghệ thuật. Mỗi gian hàng ở đây là một lát cắt của Hà Nội – thanh lịch, tinh tế nhưng không kém phần hiện đại, mang đến cho du khách cảm nhận rõ nét về bản sắc riêng có của Thủ đô trong mùa thu rực rỡ.

Phân khu “Thu Đất Việt – Sắc Nước Hương Thu” do Bộ Công Thương phối hợp với 34 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức. Mỗi địa phương có gian hàng 200m² trưng bày sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng như nông - lâm - thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và chỉ dẫn địa lý. Đây được ví như “linh hồn của Hội chợ”, nơi nông sản vùng miền được kết nối với thị trường trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng cao của sản phẩm Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Phân khu “Thu Gia Đình” do Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Vingroup/VEC tổ chức mang đến không gian mua sắm – trải nghiệm đa dạng gồm thời trang, nội thất, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, giải trí, ẩm thực và công nghệ. Phân khu sẽ là điểm hẹn thân thuộc cho mọi gia đình Việt, nơi giá trị tiêu dùng và trải nghiệm văn hóa được gắn kết trong không khí lễ hội sôi động.

Tổng thể, năm phân khu tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa hài hòa, nơi hàng Việt – người Việt – tinh thần Việt cùng hòa nhịp, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên hội nhập.