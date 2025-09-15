Đổ xô đi mua đất cho 'người âm' để làm...quà tặng

(VTC News) -

Anh Hà Ngọc Hiển (Hà Nội) cho biết, anh vừa chốt xong giao dịch mua 2 căn mộ đơn tại khu công viên nghĩa trang ở ngoại thành Hà Nội.

“Người dân quan niệm tháng 7 âm lịch thường không tốt trong nhiều việc nhưng lại tốt cho việc mua đất, mộ nơi nghĩa trang. Mùa Vu lan trong tháng cũng là dịp báo hiếu nên tôi cảm thấy việc mua phần đất nghĩa trang cho cha mẹ mình lúc này là hợp lý nhất. Tôi muốn cha mẹ có sẵn chốn an nghỉ lâu dài, để họ và cả con cháu yên lòng. Đây là cách thiết thực nhất nhằm thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của con cái với đấng sinh thành", anh Hiển chia sẻ.

Anh Hiển cũng kể thêm, trước khi quyết định mua khu mộ tặng bố mẹ, anh đã phải mất hàng tháng trời để tìm được một nơi thích hợp, vừa có vị trí đẹp lại tốt về phong thủy. Ngoài ra, theo anh Hiển, yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua đất nghĩa trang là phải chọn nơi có dịch vụ chăm sóc, quản lý tốt.

Nhiều người chọn mua đất nghĩa trang làm quà tặng cho bố mẹ nhân dịp lễ Vu lan.

Chị Hoàng Xuân Lành (Hưng Yên) cũng chia sẻ, chị thường đi làm ăn xa nhiều năm nay. Mỗi lần giỗ chạp, chị lại trăn trở vì mộ cha mẹ ở quê tạm bợ, cứ đến mùa mưa là bị ngập nước.

Đến tháng 7 âm lịch năm nay, chị về quê và cũng quyết định mua đất nghĩa trang ở một khu tâm linh, để cha mẹ có nơi yên nghỉ khang trang hơn, chị đi làm xa cũng yên tâm rằng phần mộ cha mẹ được chăm sóc chu đáo.

"Tháng Vu lan khiến con người nghĩ nhiều hơn đến “người âm”, việc mua đất nghĩa trang của tôi thời điểm này cũng xuất phát từ mong muốn người thân được an nghỉ thanh thản", chị Lành nói.

Dồn dập giao dịch lớn

Nhiều năm gần đây, vào thời điểm tháng 7 âm lịch, không chỉ con cháu mua đất nghĩa trang cho cha mẹ mà nhiều đại gia cũng mạnh tay chi tiền mua đất cho cả gia đình, dòng họ. Đối với những giao dịch này, diện tích đất được đặt mua giao động từ trên 200 - 500 m², số tiền bỏ ra cũng từ vài trăm triệu đồng cho đến nhiều tỷ đồng.

Chị Lê Thị Thanh, nhân viên kinh doanh của một dự án công viên nghĩa trang lớn tại Phú Thọ, cho biết, cứ tháng 7 âm lịch hàng năm, lượng giao dịch đất nghĩa trang, phần mộ lại tăng mạnh so với những tháng trước đó. Đây cũng tháng cao điểm bán hàng nhất của chị trong một năm.

Theo chị Thanh, tháng 7 âm lịch là tháng Vu lan, tháng báo hiếu nên những người trẻ thường mua đất nghĩa trang để tặng bố mẹ già, thể hiện sự báo hiếu đối với cha mẹ mình. Không chỉ thế, ngay cả những người lớn tuổi họ cũng tìm mua đất nghĩa trang với mong muốn sau khi khuất núi mình sẽ có nơi an nghỉ phù hợp. Chị Thanh cho biết, một nửa số khách hàng của chị là các bác cao tuổi từ 55 - 80 tuổi.

Cũng theo chi Thanh, khu vực đất nghĩa trang được khách hàng tìm mua nhất thường nằm ở Ba Vì, Sơn Tây (Hà Nội), Kỳ Sơn (Phú Thọ) cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km....Giá đất tại các nghĩa trang này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hướng đất, mặt tiền, không gian, cảnh quan xung quanh, mộ đơn, mộ lẻ, mộ phần...Thấp nhất là những ngôi mộ nhỏ có diện tích 5 - 7 m² với giá từ 150 - 200 triệu đồng và cao hơn là những khu mộ gia đình, gia tộc có diện tích 100 - 500 m² giá từ vài tỷ đồng.

Đánh giá về nhu cầu mua đất nghĩa trang tăng vọt trong dịp tháng 7 âm lịch, chủ đầu tư một dự án công viên nghĩa trang tại Hà Nội cho biết, xu hướng mua đất nghĩa trang làm quà biếu bộ mẹ đã phổ biến vài năm gần đây.

Lượng giao dịch tại nhiều nghĩa trang thường tăng vọt mỗi dịp tháng Ngâu.

Ngày đầu, nhiều khách còn băn khoăn, kiêng kỵ việc sớm mua đất nghĩa trang nhưng đến nay khách hàng, nhất là những người cao tuổi, lại thích được đi xem mảnh đất con cháu mua cho mình vì được tận mắt nhìn nơi yên nghỉ trước khi qua đời.

"Theo giáo lý nhà Phật, tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu nhằm giáo dục phật tử về sự biết ơn, lòng hiếu thảo, hướng con người sống tốt đời đẹp đạo. Từ đó, thế hệ con cháu thường có nhu cầu tìm mua trước mộ phần tại những hoa viên nghĩa trang dịch vụ cao cấp như một món quà báo hiếu dâng đấng sinh thành", vị chủ đầu tư nói.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Giám đốc chi nhánh Cty CPĐT XD và TM Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên cũng cho biết, tháng 7 âm lịch, lượng khách đến mua đất nghĩa trang tại công ty của ông tăng khoảng 18% so với tháng 6 âm lịch, nhiều khách hàng thậm chí đã chốt mua tháng 6 nhưng phải đợi sang tháng 7 mới ký hợp đồng.

Theo ông, xu hướng mua đất nghĩa trang tháng 7 âm lịch mới chỉ tăng mạnh trong vài năm trở lại đây. Hơn nữa sự hiếm hoi của đất đai và nhu cầu ngày càng đông khiến khách hàng không còn tâm lý chờ đợi đến khi nào người thân khuất mới mua, thay vào đó, họ muốn mua sớm để có nhiều lựa chọn tốt hơn.

Thực tế, những năm gần đây, do quỹ đất hạn chế, trong khi nhu cầu về đất nghĩa trang ngày càng tăng lên nên giá đất nghĩa trang tại nhiều nơi cũng tăng lên đáng kể, thậm chí tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 - 5 năm.

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Sàn giao dịch Đất Xanh miền Bắc cho rằng, nhu cầu về chỗ an táng không ngừng tăng lên nhưng quy hoạch càng hạn chế nên giá đất nghĩa trang sẽ tăng. Có những lô bất động sản an táng đã tăng giá vài ba lần bởi yếu tố phong thủy.

"Bất động sản nghĩa trang sẽ là một xu hướng trong thời gian tới, bởi lượng cầu lớn, trong khi nguồn cung hầu như thiếu, các nghĩa trang gần Hà Nội như: Văn Điển, Thanh Thước, Yên Kỳ, Vĩnh Hằng...đã hết hàng, chỉ còn lại đất chuyển nhượng", ông nói.