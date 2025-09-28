Điều ít biết về nữ ca sĩ sở hữu hit tỷ view, lọt top 10 Miss Grand Vietnam

(VTC News) -

Phan Như Thùy sinh năm 1995, quê Đà Nẵng. Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, song con đường sự nghiệp của cô lại rẽ hướng sang sân khấu kịch và điện ảnh.

Mới đây nhất, người đẹp nhận được nhiều chú ý của khán giả khi lọt top 10 Miss Grand Vietnam 2025 - điều ngoài mong đợi của thí sinh chỉ cao 1m63. Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, Như Thuỳ thừa nhận muốn "thi hoa hậu để giới thiệu cho mọi người mình là ca sĩ".

Phan Như Thuỳ dừng chân ở top 10 Miss Grand Vietnam 2025.

Khi Miss Grand Vietnam 2025 thay đổi giới hạn độ tuổi, Phan Như Thùy nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cô đăng ký dự thi không phải để giành vương miện, mà với tâm thế thực tế là tìm kiếm sự công nhận cho vai trò ca sĩ.

Với chiều cao khiêm tốn, cô tự nhận mình là "nấm lùn" giữa dàn thí sinh nổi bật. Chính sự chân thật, nguồn năng lượng tích cực và tài năng sân khấu giúp cô chinh phục ban giám khảo và khán giả, ghi tên mình vào top 10 chung cuộc. Khoảnh khắc được gọi tên, cô đã bật khóc vì hạnh phúc, vì một kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng.

Ít ai biết trước khi đến với đấu trường nhan sắc, Phan Như Thùy là giọng ca quen thuộc được nhiều người yêu mến. Năm 2017, giọng ca 9X nổi lên như hiện tượng khi cover ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP. Ngoài ra, người đẹp từng giành Á quân của hai cuộc thi âm nhạc là Tuyệt đỉnh song ca 2016 và Hãy nghe tôi hát 2021.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Phan Như Thùy chính là bản hit Nổi gió lên. Bài hát nhanh chóng lan tỏa và đạt con số ấn tượng 3 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng, trở thành một hiện tượng mạng xã hội.

Như Thuỳ là một ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến.

Nói về thành công của ca khúc tỷ view do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chắp bút, Phan Như Thùy cho rằng đây là cơ duyên không ngờ.

Ban đầu, cô chỉ xin phép được hát lại một ca khúc của anh và may mắn được đồng ý. Sau khi nghe chất giọng của Như Thùy, Nguyễn Văn Chung nhận thấy có sự đồng điệu và quyết định giao cho cô ca khúc Đủ tổn thương sẽ mạnh mẽ. Đây chính là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của cả hai.

Sau khi nhận thấy tiềm năng trong giọng hát của Phan Như Thùy, nam nhạc sĩ quyết định giúp đỡ cô thực hiện album nhạc ngoại lời Việt. Ca khúc Nổi gió lên sau khi được Nguyễn Văn Chung viết lời Việt và qua sự thể hiện của Phan Như Thùy đã trở thành một hiện tượng trên nền tảng TikTok.

Tiếp nối thành công đó, các bài hát khác trong album như Vây giữ hay Tim ngủ đông cũng được đón nhận nồng nhiệt, khẳng định sự kết hợp ăn ý này.

Nói về thu nhập từ ca khúc này, Như Thùy cho biết số tiền kiếm được từ bài hát không quá lớn, chỉ hơn chục triệu đồng từ nhạc số và YouTube. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của bài hát đã mang lại cho cô nhiều cơ hội biểu diễn, đặc biệt là tại các sự kiện lớn.

Thành công của "Nổi gió lên" giúp Phan Như Thùy đến gần hơn với công chúng.

Nhìn lại hành trình đã qua, Phan Như Thùy khẳng định cô “được rất nhiều và không mất gì”. Bên cạnh sự công nhận từ khán giả, cô còn được biết đến và yêu mến nhiều hơn.

Sau Miss Grand Vietnam 2025, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1995 có nhiều thay đổi tích cực. Show diễn nhiều hơn, thu nhập ổn định hơn, giúp cô có thể tự chủ cuộc sống, mua những thứ mình thích và thỉnh thoảng gửi tiền phụ giúp gia đình. Biết cách quản lý chi tiêu nên Phan Như Thùy cảm thấy thoải mái và có thể "sống với nghề".