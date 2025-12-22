Diễn viên 'It: Chú hề ma quái' qua đời ở tuổi 46, người hâm mộ bàng hoàng

Ngày 22/12, NBC đưa tin Văn phòng Giám định Y khoa hạt Los Angeles xác nhận nam diễn viên James Ransone qua đời ở tuổi 46. Theo cơ quan chức năng, cái chết của anh được xác định có dấu hiệu tự tử.

Nam diễn viên James Ransone.

James sinh ra tại bang Maryland (Mỹ), được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Ziggy Sobotka trong loạt phim truyền hình đình đám The Wire. Anh cũng ghi dấu ấn với vai Eddie Kaspbrak trong bộ phim kinh dị ăn khách It: Chapter Two (It: Chú hề ma quái 2).

Trong sự nghiệp diễn xuất, James tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Generation Kill, Bosch, Poker Face 2, cùng các phim Sinister, Tangerine, Mr. Right và loạt phim The Black Phone. Theo The Movie Database, vai diễn truyền hình cuối cùng của anh được phát sóng vào tháng 6 vừa qua.

Chia sẻ với Interview Magazine năm 2016, James từng thẳng thắn nói về những khó khăn tâm lý trong giai đoạn trưởng thành. Anh cho biết bản thân không phù hợp với môi trường học đường truyền thống và chỉ thực sự tìm thấy hướng đi khi theo học tại một trường nghệ thuật. Sau đó, James theo học điện ảnh tại New York nhưng bỏ dở do không theo kịp chương trình.

Trải qua nhiều năm chật vật với các vai diễn nhỏ và cả ý định rẽ hướng sang âm nhạc, James dần nhận ra diễn xuất mới là con đường gắn bó lâu dài. Nam diễn viên từng chia sẻ việc tỉnh ngộ sau thời gian nghiện ngập đã giúp anh xác định lại mục tiêu sống và sự nghiệp.

Nam diễn viên (giữa) trong phim "It: Chú hề ma quái 2".

James Ransone để lại vợ là Jamie McPhee cùng 2 người con. Hiện đại diện của nam diễn viên chưa đưa ra phản hồi chính thức trước truyền thông.