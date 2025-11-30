Tác giả của 'Shakespeare in Love' qua đời

Truyền thông quốc tế đưa tin nhà viết kịch lừng danh Tom Stoppard - người từng đoạt giải Oscar cho kịch bản Shakespeare in Love (1998) qua đời tại nhà riêng ở Dorset (Anh). Ông hưởng thọ 88 tuổi.

Nhà viết kịch lừng danh Tom Stoppard qua đời ở tuổi 88.

Thông tin được công ty đại diện United Agents công bố ngày 29/11, cho biết ông ra đi thanh thản bên gia đình và để lại “những tác phẩm đầy trí tuệ, nhân văn, cùng sự hài hước và tình yêu sâu sắc với ngôn ngữ Anh”.

Vua Charles III cũng gửi lời chia buồn, gọi Stoppard là “một trong những nhà văn vĩ đại nhất của chúng ta”, đồng thời bày tỏ sự kính trọng dành cho người bạn tài năng nhưng khiêm nhường, người dùng ngòi bút để “thách thức, truyền cảm hứng và xúc động khán giả”. Nhà vua trích lại câu nói nổi tiếng của Stoppard: “Hãy xem mỗi lối ra là một cánh cửa dẫn đến nơi khác".

Tom Stoppard sinh năm 1937 với tên khai sinh Thomas Straussler tại Cộng hòa Czech. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1977, ông tiết lộ thời đi học không hề có tố chất văn chương: “Tôi thấy Shakespeare thật nhàm chán…nếu tôi bị xe buýt đâm lúc đó, chắc chắn tôi sẽ là một trong những xác chết ngu ngốc nhất thế giới”. Ông bỏ học năm 17 tuổi để theo đuổi nghề báo, từng viết phóng sự, bình luận, thậm chí viết chuyên mục ô tô dù… không biết lái xe.

Ông từng đoạt giải Oscar cho kịch bản "Shakespeare in Love".

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi vở Rosencrantz and Guildenstern Are Dead - một hài kịch phi lý xoay quanh hai nhân vật phụ trong Hamlet ra mắt tại Liên hoan Edinburgh Fringe năm 1966-1967. Vở diễn sau đó được công diễn tại Old Vic (London), đưa Stoppard trở thành nhà viết kịch trẻ nhất có tác phẩm được sản xuất bởi National Theatre. Khi sang Broadway, tác phẩm mang về cho ông giải Tony đầu tiên ở hạng mục “Vở kịch hay nhất”.

Sự nghiệp đồ sộ của Stoppard còn bao gồm Jumpers, Travesties, Night and Day, The Real Thing, Arcadia và Leopoldstadt. Ông nhận tổng cộng 8 đề cử Tony và giành 5 giải, gần nhất vào năm 2023 với Leopoldstadt, được đưa lên sân khấu Broadway năm 2022.