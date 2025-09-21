Dịch vụ 'đồng hành leo núi' ở Trung Quốc gây tranh cãi vì tiếp xúc nhạy cảm

(VTC News) -

Tại Trung Quốc, nhiều du khách nữ sử dụng dịch vụ thuê những chàng trai trẻ khỏe để cõng hoặc bế họ khi chinh phục đỉnh núi cao. Tuy nhiên, những hình ảnh và video ghi lại cảnh tiếp xúc thân thể giữa người cung cấp dịch vụ và khách hàng đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội nước này.

Các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc từ tháng 8 cho thấy những nam thanh niên vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn được thuê làm "bạn đồng hành leo núi" tại núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên.

Các chàng trai này cõng, bế, thậm chí vác các nữ du khách trên vai. Bên cạnh đó, một số clip còn ghi lại cảnh những người này massage chân cho khách hàng nữ mặc váy ngắn.

Dịch vụ hỗ trợ leo núi gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc.

Núi Nga Mi là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất ở Trung Quốc, với độ cao 3.079m so với mực nước biển và đường mòn dài 27km. Một người đàn ông tên Yang cho biết, nhóm của anh đã hỗ trợ hơn 1.000 người leo núi Nga Mi trong năm qua.

Yang khẳng định: "Chúng tôi không chủ động tiếp xúc thân thể với khách hàng. Chỉ khi khách hàng yêu cầu, chúng tôi mới hỗ trợ. Hầu hết thời gian, chúng tôi luôn giữ khoảng cách an toàn".

Trong khi một số người dùng mạng xã hội đã gán mác "vàng" (từ lóng tiếng Trung chỉ nội dung khiêu dâm) cho dịch vụ này, Yang lên tiếng bảo vệ đội của mình: "Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn lành mạnh. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ hoạt động mang tính gợi dục nào".

Anh cũng nói thêm, chỉ khoảng 10% khách hàng yêu cầu được bế, và việc này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn để chụp ảnh.

Dịch vụ tại núi Nga Mi có giá dao động từ 70-170USD (khoảng 1,9 đến 4,6 triệu đồng), tùy thuộc vào thời gian và độ phức tạp của hành trình. Đội của Yang còn chuẩn bị nhiều vật dụng cần thiết cho du khách như gậy, áo mưa, mũ, đệm gối đầu gối và thuốc men.

Họ thậm chí sử dụng máy bay không người lái để ghi lại hành trình leo núi của khách hàng và trao huy chương, kỷ niệm chương cho những người chinh phục thành công đỉnh núi.

Các báo cáo ghi nhận có khoảng 50 người cung cấp dịch vụ này đang hoạt động dọc theo đường mòn lên núi Nga Mi.

Trong hai năm qua, dịch vụ “bạn đồng hành leo núi” trở nên phổ biến khắp Trung Quốc. Những người cung cấp dịch vụ này thường là nam giới khoảng 20 tuổi, hành nghề tự do chứ không thuộc sự điều hành ban quản lý các ngọn núi.

Khách hàng của họ rất đa dạng, bao gồm trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi. Một số người ủng hộ thì cho rằng đây là một dịch vụ thiết yếu.

Họ lập luận rằng, những người bạn đồng hành này không chỉ giúp mang vác hành lý mà còn cung cấp cả dịch vụ hỗ trợ tinh thần như cổ vũ, khuyến khích du khách vượt qua mệt mỏi để tiếp tục hành trình.

Luật sư Fan Zhiwei từ công ty luật Tứ Xuyên Xianshan nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định rõ ràng ranh giới của dịch vụ này: "Họ chỉ nên cung cấp dịch vụ trong khả năng và giấy phép kinh doanh của mình. Việc giảm thiểu tiếp xúc thân thể không cần thiết với khách hàng nữ và bảo vệ quyền riêng tư của họ là rất quan trọng".