Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp lý tưởng để cùng bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình quây quần bên bữa ăn ấm cúng, gửi những lời chúc tốt đẹp đến phái đẹp. Nếu bạn đang băn khoăn chọn địa điểm liên hoan tại TP.HCM, dưới đây là 15 gợi ý đáng thử, đều là những nhà hàng, quán ăn đang hoạt động sôi nổi, đông khách và thường xuyên cập nhật thực đơn, không gian.

Địa điểm liên hoan ăn uống mừng ngày 20/10 ở TP.HCM

Moo Beef Steak

Nếu muốn một buổi tiệc sang trọng, nhẹ nhàng trong không gian chuẩn Âu, Moo Beef Steak là lựa chọn hoàn hảo. Nhà hàng nổi tiếng với các món bò Mỹ cao cấp, salad tươi và rượu vang hảo hạng. Không gian ấm cúng, trang trí tinh tế khiến nơi đây luôn là điểm hẹn của giới văn phòng dịp lễ 20/10. Nhà hàng thường xuyên có set menu dành riêng cho nhóm 4–10 người.

Nhà hàng sang trọng phù hợp cho những nhóm nhỏ. (Ảnh: Moo Beef Steak)

Hoàng Yến Buffet

Hoàng Yến Buffet từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của dân công sở. Với hàng trăm món ăn Việt, Á và Âu, thực khách dễ dàng chọn lựa tùy khẩu vị. Không gian rộng rãi, phục vụ nhanh và nhiều chi nhánh khắp thành phố giúp việc đặt tiệc dịp 20/10 trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

MỘC Riêu & Nướng

Giữa nhịp sống hiện đại, MỘC mang đến cảm giác gần gũi với thực đơn thuần Việt: riêu cua đồng, cá nướng trui, thịt ba chỉ nướng ống tre... Không gian mộc mạc, nhiều cây xanh, thích hợp cho buổi liên hoan gia đình hoặc nhóm bạn muốn tìm hương vị truyền thống. Mộc cũng nổi tiếng vì luôn đông khách mỗi tối, đặc biệt dịp lễ.

Nhà hàng thường có ưu đãi hấp dẫn các dịp lễ. (Ảnh: MỘC Riêu Nướng)

Ngọc Sương Sài Gòn

Một trong những nhà hàng hải sản lâu đời và danh tiếng nhất Sài Gòn, Ngọc Sương là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn chiêu đãi phái đẹp bằng bữa tiệc tinh tế. Các món tôm hùm, hàu nướng phô mai, cá chẽm sốt cam được chế biến cầu kỳ, bài trí đẹp mắt. Không gian sang trọng, phục vụ chuyên nghiệp khiến bữa tiệc thêm phần đáng nhớ.

Le Monde Steak

Le Monde là địa chỉ yêu thích của các cặp đôi và nhóm bạn trẻ muốn “đổi gió” với món Âu. Thực đơn phong phú từ steak, mì Ý, salad cho đến bánh ngọt kiểu Pháp. Nhà hàng thường trang trí lãng mạn theo mùa lễ, vì vậy dịp 20/10 nơi đây hứa hẹn là điểm hẹn ấm cúng và “check-in” đẹp mắt.

Fashionista Café

Không gian sang chảnh, bài trí tinh tế, Fashionista Café là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi tiệc nhỏ gọn. Nhà hàng chuyên ẩm thực Âu – Á fusion, có thực đơn đặc biệt cho ngày 20/10 gồm cá hồi Na Uy, salad trứng cá và món tráng miệng “bí mật”. Đây cũng là địa chỉ được nhiều cặp đôi lựa chọn cho bữa tối lãng mạn.

Fashionista Café có không gian ấm cúng và không kém phần lãng mạn.

Sol Kitchen & Bar

Sol Kitchen & Bar mang hơi thở trẻ trung và hiện đại, kết hợp giữa ẩm thực Mỹ Latin và phong cách cocktail bar. Không gian rooftop mở, ánh đèn vàng ấm áp, rất phù hợp cho những buổi tiệc tôn vinh phái đẹp. Quán thường có DJ và set nhạc acoustic vào cuối tuần, giúp bữa tiệc thêm phần sôi động.

Ẩm Thực Quê Nhà

Nếu bạn muốn tìm một nơi gợi cảm giác thân thuộc, Ẩm Thực Quê Nhà là điểm đến khó bỏ qua. Nhà hàng có chi nhánh tại Tp.HCM, phục vụ các món thuần Việt như gà hấp muối, cá kho tộ, canh chua miền Tây... Không gian được thiết kế kiểu nhà xưa Nam Bộ, phù hợp cho buổi sum họp gia đình ấm cúng trong ngày đặc biệt.

Nhà hàng phụ hợp cho các nhóm lớn liên hoan mừng 20/10.

Chiyoda Sushi

Dành cho những ai yêu thích ẩm thực Nhật Bản, Chiyoda Sushi nổi bật với các phần sashimi, sushi, tempura chuẩn vị. Quán thường xuyên đông khách Nhật và dân văn phòng. Dịp 20/10, nhà hàng có ưu đãi đặc biệt cho nhóm nữ, cùng không gian yên tĩnh, tinh tế, phù hợp tổ chức tiệc nhẹ.

Việt Phố

Nhà hàng Việt Phố nổi bật với phong cách kết hợp Á – Âu, chuyên hải sản tươi sống và món Việt truyền thống. Không gian rộng, có nhiều phòng riêng nên phù hợp cho buổi liên hoan công ty hoặc nhóm bạn đông người. Thực đơn phong phú, giá hợp lý, phục vụ nhanh là điểm cộng lớn.

Nhà hàng Việt Phố có chương trình tri ân khách hàng nữ dịp 20/10.

The Street

Nếu bạn muốn tìm nơi năng động, trẻ trung, The Street chính là lựa chọn hợp lý. Đây là chuỗi quán nhậu 24/24 nổi tiếng, luôn đông khách về đêm. Không khí náo nhiệt, thực đơn đa dạng từ hải sản nướng, lẩu Thái đến các món nhậu “chuẩn vị đường phố”. Rất thích hợp cho nhóm bạn trẻ muốn “cháy hết mình” trong đêm 20/10.

Tùy vào phong cách và ngân sách, bạn có thể lựa chọn nhà hàng sang trọng như Moo Beef Steak, Fashionista Café cho không khí tinh tế, hay các quán nhậu trẻ trung như The Street để buổi tiệc thêm rộn ràng. Dù chọn địa điểm nào, hãy nhớ đặt bàn sớm, nhất là vào buổi tối 20/10 khi hầu hết các quán đều kín chỗ.