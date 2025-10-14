Gợi ý quà tặng  20/10 cho đối tác, khách hàng, đồng nghiệp 

(VTC News) -

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp để tôn vinh những người phụ nữ thân yêu trong gia đình, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị hay cá nhân gửi lời tri ân đến đối tác, khách hàng và đồng nghiệp nữ, những người đồng hành, đóng góp vào thành công chung.

Một món quà tinh tế, phù hợp hoàn cảnh sẽ giúp gắn kết mối quan hệ, thể hiện sự chuyên nghiệp và sự tôn trọng. Dưới đây là những gợi ý quà tặng thiết thực, sang trọng mà vẫn hợp lý về chi phí cho từng nhóm đối tượng.

Quà tặng 20/10 dành cho đối tác

Khi tặng quà cho đối tác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, yếu tố tinh tế, hình thức đẹp và mang thông điệp chuyên nghiệp là điều cần được ưu tiên. Món quà không cần quá đắt đỏ, nhưng phải thể hiện được sự tôn trọng và thiện chí hợp tác lâu dài.

Hộp quà cao cấp

Một set quà được đóng gói sang trọng, gồm trà thảo mộc, cà phê hoặc bánh quy nhập khẩu là lựa chọn tinh tế. Quà tặng dạng hộp vừa thanh lịch vừa phù hợp với mọi độ tuổi, thể hiện sự chu đáo và tinh thần chúc sức khỏe, chúc thành công.

Hộp quà cao cấp là lựa chọn tinh tế tặng đối tác dịp 20/10. (Ảnh: Advaitliving)

Bút ký hoặc sổ da cao cấp

Đây là món quà 20/10 mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tri thức và thành đạt. Một chiếc bút kim loại khắc tên hoặc cuốn sổ da logo doanh nghiệp không chỉ tiện dụng mà còn giúp thương hiệu lưu lại ấn tượng lâu dài trong lòng đối tác.

Bình giữ nhiệt hoặc ly cao cấp in logo

Bình giữ nhiệt hiện đại, sang trọng, có thể in logo doanh nghiệp là món quà vừa hữu dụng vừa quảng bá hình ảnh công ty tinh tế. Sản phẩm phù hợp tặng cho nữ đối tác thường xuyên công tác, làm việc văn phòng.

Bộ ấm chén hoặc cốc sứ cao cấp

Một bộ ấm chén hoặc ly sứ trắng viền vàng, họa tiết tối giản sẽ là món quà tinh tế, mang đậm phong cách Á Đông. Đây cũng là lời chúc bình an, may mắn và tài lộc trong công việc.

Lọ hoa pha lê hoặc vật phẩm trang trí bàn làm việc

Lọ hoa, tượng trang trí nhỏ hoặc quả cầu pha lê là món quà 20/10 sang trọng, giúp không gian làm việc thêm thẩm mỹ. Ngoài ra, đây còn là món quà phong thủy nhẹ nhàng, mang ý nghĩa về sự thuận lợi, phát triển.

Lọ hoa pha lê hoặc vật trang trí bàn làm việc là quà tặng ý nghĩa dịp 20/10. (Ảnh: Amazon)

Set mỹ phẩm thiên nhiên hoặc nước hoa nhẹ

Nếu mối quan hệ thân thiết, bạn có thể chọn set mỹ phẩm hoặc nước hoa có mùi nhẹ nhàng, tinh tế. Lưu ý nên chọn thương hiệu uy tín, đóng gói đẹp để thể hiện sự chỉn chu.

Giỏ quà sức khỏe

Giỏ quà dinh dưỡng đang là xu hướng hiện nay. Một giỏ quà với trái cây tươi, yến hoặc trà thảo mộc cao cấp vừa mang thông điệp “chúc sức khỏe”, vừa thể hiện hình ảnh doanh nghiệp chu đáo, văn minh.

Quà tặng 20/10 dành cho khách hàng

Với khách hàng, quà tặng 20/10 cần hướng đến sự gần gũi, tinh tế và thể hiện lòng biết ơn. Món quà được lựa chọn đúng sở thích và có tính ứng dụng cao sẽ khiến khách hàng cảm nhận được sự quan tâm chân thành, từ đó gắn bó hơn với thương hiệu.

Hoa tươi kèm thiệp cảm ơn

Một bó hoa tươi được gói chỉn chu cùng tấm thiệp ghi lời chúc ngắn gọn sẽ luôn tạo ấn tượng tốt trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Hoa hồng pastel, hoa lan hay baby trắng đều phù hợp, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và sang trọng.

Voucher mua sắm hoặc làm đẹp

Một thẻ quà tặng từ cửa hàng mỹ phẩm, thương hiệu thời trang hoặc spa là món quà vừa ý nghĩa vừa linh hoạt. Khách hàng có thể tự chọn món mình thích, giúp quà trở nên “vừa vặn” với mọi người.

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật

Những chiếc cốc, chén, đĩa nhỏ hoặc bình hoa gốm trang trí mang nét thủ công tinh tế là món quà được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Chúng mang đậm tính thẩm mỹ, vừa thân thiện, vừa sang trọng.

Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật là món quà tinh tế tặng khách hàng dịp 20/10. (Ảnh: GQ)

Nến thơm hoặc tinh dầu thư giãn

Nến thơm hương nhẹ như cam bergamot, oải hương hay gỗ tuyết tùng giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác thư thái. Đây là món quà hiện đại, thể hiện sự tinh tế và quan tâm đến cảm xúc người nhận.

Set ly thủy tinh hoặc bình nước

Một set ly thủy tinh sang trọng hoặc bình nước tiện dụng, có thể khắc logo công ty, là món quà thực tế mà vẫn lịch sự. Người nhận có thể dùng hàng ngày, giúp thương hiệu được “nhắc nhớ” một cách tự nhiên.

Bánh ngọt hoặc chocolate

Hộp bánh handmade hoặc chocolate cao cấp được gói đẹp mắt vừa ngọt ngào, vừa phù hợp tặng trong dịp lễ. Quà nhỏ nhưng dễ tạo thiện cảm, đặc biệt nếu gửi kèm lời chúc ấm áp.

Lịch bàn hoặc bộ văn phòng phẩm

Một bộ lịch bàn, sổ tay, bút ký được thiết kế riêng in logo công ty giúp quảng bá thương hiệu nhẹ nhàng mà tinh tế. Đây là món quà nhỏ nhưng thể hiện tính chuyên nghiệp và sự tri ân khách hàng dài lâu.

Quà tặng 20/10 dành cho đồng nghiệp

Tặng quà cho đồng nghiệp nữ là cách thể hiện sự gắn kết trong tập thể, lan tỏa không khí vui tươi và ghi nhận sự đóng góp của họ trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Quà tặng nên hướng đến tính ứng dụng, nhẹ nhàng, vừa túi tiền nhưng vẫn tinh tế.

Cốc cá nhân hoặc bình giữ nhiệt nhỏ gọn

Một chiếc cốc sứ hoặc bình giữ nhiệt có thiết kế đẹp, màu sắc trang nhã sẽ là món quà hữu ích cho dân văn phòng. Mỗi khi pha trà, uống cà phê, người nhận sẽ nhớ đến sự quan tâm nhỏ ấy.

Cây cảnh mini để bàn

Những chậu cây nhỏ như sen đá, xương rồng, trầu bà, lưỡi hổ giúp góc làm việc thêm xanh và dễ chịu. Món quà này mang ý nghĩa may mắn và phát triển, rất phù hợp với không khí công sở.

Cây cảnh mini để bàn là món quà 20/10 tặng đồng nghiệp đầy tươi mới.

Set văn phòng phẩm dễ thương

Một bộ sổ tay, bút viết, kẹp giấy, sổ ghi chú được thiết kế xinh xắn sẽ khiến bàn làm việc sinh động hơn. Đây là món quà nhỏ nhưng thiết thực, thể hiện sự quan tâm vui vẻ giữa đồng nghiệp.

Mỹ phẩm chăm sóc tay hoặc son dưỡng môi

Những món đồ nhỏ như kem dưỡng tay, son dưỡng môi, xịt khoáng… rất được phụ nữ công sở ưa chuộng. Món quà tuy giản dị nhưng thể hiện sự tinh tế, quan tâm đến vẻ đẹp hàng ngày của đồng nghiệp.

Khăn choàng, phụ kiện thời trang

Một chiếc khăn choàng mỏng hoặc phụ kiện nhỏ như cột tóc, bông tai nhẹ nhàng là món quà phù hợp với mọi lứa tuổi. Quà vừa nữ tính, vừa hữu dụng, dễ tặng cho nhiều người cùng lúc.

Phụ kiện bông tai là món quà 20/10 thanh lịch tặng đồng nghiệp. (Ảnh: Lili)

Hộp bánh, trà hoặc cà phê

Một hộp bánh handmade nhỏ, kèm túi trà thơm hay cà phê rang xay là món quà thân mật, dễ chia sẻ trong văn phòng. Đây cũng là cách lan tỏa không khí ấm áp và tinh thần đồng đội.

Thiệp viết tay kèm lời chúc

Đôi khi, một tấm thiệp viết tay chân thành lại chạm đến cảm xúc nhiều hơn bất kỳ món quà nào khác. Hãy dành vài lời cảm ơn, lời chúc nhẹ nhàng, đó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa trong ngày 20/10.

Quà tặng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là vật phẩm, mà còn là cách doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân bày tỏ sự tôn trọng và gắn kết. Khi lựa chọn quà, điều quan trọng không nằm ở giá trị, mà ở thông điệp mà bạn gửi gắm, sự biết ơn, thiện chí và mong muốn hợp tác bền vững.