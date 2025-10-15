Đi ngược chiều trên cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

(VTC News) -

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế ô tô biển số 21A-211.84 do đi ngược chiều trên cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ. Trước đó, khoảng 14h10 ngày 15/10, hệ thống giám sát phát hiện chiếc xe này di chuyển ngược hướng từ Phú Thọ về Tuyên Quang.

Hình ảnh cho thấy chiếc xe chạy theo hướng ngược hoàn toàn với luồng phương tiện đang lưu thông tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Ô tô con biển số 21A-211.84 đi ngược chiều trên đường cao tốc hướng Phú Thọ đi Tuyên Quang. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang) đã nhanh chóng triển khai xác minh và xác định người điều khiển phương tiện là anh V.V.K., (SN 1995, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai).

Tại cơ quan công an, anh K. thừa nhận hành vi đi ngược chiều và cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế K. (Ảnh: CACC)

Lực lượng CSGT khẳng định, hành vi lái xe đi ngược chiều trên cao tốc là lỗi đặc biệt nguy hiểm, thường bị xử phạt ở mức cao nhất do có thể dẫn đến va chạm trực diện.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, hướng dẫn giao thông, không vì bất kỳ lý do nào mà quay đầu hoặc chạy ngược chiều trên tuyến cao tốc.