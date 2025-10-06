Taxi công nghệ chạy ngược chiều, tông tử vong người đi xe máy ở TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 6/10, lực lượng chức năng phường Phú Lợi (TP.HCM) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, chiếc xe taxi công nghệ BKS 61E-026.30 chạy trên đường Huỳnh Văn Luỹ (phường Phú Lợi). Khi đến đoạn gần quán bánh canh Phú Thuận lấn qua làn ngược chiều, tăng tốc, tông trúng xe máy mang BKS: 74-K4.0108 do một người đàn ông cầm lái.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe taxi leo lên lề, mắc kẹt vào nhà dân, biến dạng hoàn toàn. Tài xế taxi bị thương nhẹ.

Riêng nạn nhân hiện chưa liên lạc được người nhà, do điện thoại bị hư hỏng sau tai nạn.

Trước đó, cũng tại TP.HCM, một tài xế xe taxi công nghệ gây tai nạn khiến một bé gái 4 tuổi tử vong.

Cụ thể, khoảng 21h40 ngày 27/7, tài xế Hồ Công H. lái xe taxi công nghệ BKS 50H-383.xx chạy trên đường Bình Hòa 34, phường Bình Hòa, theo hướng ra đường ĐT.743B.

Khi đến giao lộ với đường Bình Hòa 25, tài xế H. đánh lái rẽ trái. Trong lúc xe taxi đang ôm cua, đã xảy ra va chạm với bé Nguyễn Thị Thúy A. (4 tuổi, quê Vĩnh Long) đang đứng chơi trên đường.

Vụ va chạm nghiêm trọng khiến bé A. tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Hòa tạm giữ tài xế Hồ Công H. (SN 1982, quê Nghệ An) để điều tra, làm rõ vụ việc.