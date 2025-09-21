Bắt khẩn cấp tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ trốn

(VTC News) -

Ngày 21/9, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã bắt khẩn cấp ông Võ Hùng Vương (49 tuổi, trú xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Võ Hùng Vương gây tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng trên đường Hồ Chí Minh (hướng Gia Lai đi Đắk Lắk) tối 17/9.

Tài xế Võ Hùng Vương tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h50 ngày 17/9, ông Vương lái xe tải chở hàng trên đường Hồ Chí Minh, hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi đến Km1760+700 (đoạn qua buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk), xe tải va chạm với xe máy do ông N.A.T. (45 tuổi) cầm lái, chở theo anh T. (39 tuổi). Cả hai đều cùng trú tỉnh Đồng Tháp.

Vụ tai nạn khiến anh T. chết tại chỗ, ông Tiến bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế Võ Hùng Vương không ở lại cứu giúp nạn nhân mà lái xe bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, ông Vương khai nhận, sau khi xảy ra tai nạn, ông có dừng xe cách hiện trường khoảng 50m để xuống kiểm tra.

“Tôi thấy có nhiều người tụ tập, lo sợ bị hành hung nên tôi đã lên xe bỏ đi thay vì ở lại cứu giúp nạn nhân và trình báo”, ông Vương khai.