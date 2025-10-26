(VTC News) -

Trung Quốc là quốc gia có diện tích rộng lớn, trải dài qua nhiều vùng khí hậu khác nhau – từ ôn đới lạnh ở phương Bắc đến cận nhiệt đới ở phương Nam. Chính vì vậy, mỗi thời điểm trong năm, đất nước này lại mang một vẻ đẹp riêng, khiến du khách khó lòng chọn ra “mùa vàng” để khám phá. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ du lịch, có những khoảng thời gian đặc biệt được xem là lý tưởng nhất để bạn đặt chân đến Trung Hoa.

Đi du lịch Trung Quốc tháng mấy đẹp nhất? Trước khi chọn thời điểm, bạn cần hiểu rằng khí hậu Trung Quốc chia thành 4 mùa rõ rệt, nhưng sự khác biệt giữa các vùng là rất lớn:

Phía Bắc (Bắc Kinh, Tây An, Nội Mông, Hắc Long Giang): Mùa đông rất lạnh, có tuyết dày; mùa hè nóng, khô; mùa xuân và thu mát mẻ, dễ chịu.

Phía Nam (Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông, Côn Minh): Khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa đông ấm, mùa hè mưa nhiều.

Khu vực Tây Nam (Tứ Xuyên, Vân Nam, Tây Tạng): Thời tiết biến đổi mạnh theo độ cao, có vùng lạnh quanh năm, có vùng lại mát mẻ dễ chịu.

Chính sự khác biệt đó khiến du khách cần chọn thời điểm du lịch phù hợp với từng điểm đến, thay vì một “mốc thời gian cố định” cho toàn Trung Quốc.

Mùa xuân: Lý tưởng để ngắm hoa, tận hưởng không khí trong lành

Từ tháng 3 đến tháng 5, hầu khắp Trung Quốc bước vào mùa xuân dịu mát, cây cối đâm chồi, muôn hoa đua nở. Đây là thời điểm được nhiều người đánh giá là đẹp nhất trong năm.

Ở Bắc Kinh: Tiết trời ấm dần, thích hợp dạo quanh Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên hay leo Vạn Lý Trường Thành trong không khí se lạnh đầu xuân.

Ở Vũ Hán và Nam Kinh: Hoa anh đào nở rộ, tạo nên cảnh sắc lãng mạn chẳng kém gì Nhật Bản.

Ở Côn Minh (Vân Nam): Hoa hướng dương, tulip, cải dầu, đỗ quyên… thay nhau khoe sắc, mang đến khung cảnh đầy màu sắc.

Mùa xuân cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội truyền thống, như Tết Thanh minh (tháng 4) và lễ hội hoa ở Thượng Hải, Vũ Hán. Tuy nhiên, nên tránh đi vào đúng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (cuối tháng 1 – đầu tháng 2), vì lượng khách nội địa quá đông.

Mùa hè: Hợp du lịch vùng núi và cao nguyên

Nhiều vùng ở Trung Quốc có khí hậu nóng vào mùa hè, đặc biệt là các thành phố miền Đông như Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu. Tuy nhiên, mùa hè lại là “mùa vàng” cho các điểm đến vùng cao.

Tây Tạng lúc này không còn quá lạnh, bầu trời trong xanh, đồng cỏ nở hoa rực rỡ – rất thích hợp để khám phá Lhasa, hồ Nam Co hay núi Everest Base Camp.

Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên) và Lệ Giang (Vân Nam) cũng là lựa chọn hoàn hảo: Thời tiết mát mẻ, suối hồ trong vắt, cảnh quan rực rỡ.

Cửu Trại Câu.

Nếu muốn tắm biển, bạn có thể đến Tam Á (Hải Nam) – “Hawaii của Trung Quốc” với nắng vàng, biển xanh và nhiều resort cao cấp.

Lưu ý: Mùa hè thường có mưa lớn và bão ở miền Đông Nam, nên du khách nên theo dõi dự báo thời tiết kỹ trước khi lên đường.

Mùa thu: Mùa đẹp nhất để du lịch Trung Quốc

Nếu chỉ được chọn một mùa đẹp nhất trong năm để đến Trung Quốc, thì mùa thu chính là câu trả lời được đa số du khách đồng tình.

Từ tháng 9 đến tháng 11, nhiệt độ dễ chịu, bầu trời trong xanh, cảnh vật như được khoác lên tấm áo vàng đỏ rực rỡ. Mùa thu Trung Quốc được ví như một “bức tranh sơn dầu sống động”.

Bắc Kinh: Lá phong đỏ rực trong công viên Tương Sơn hay dọc Đại học Bắc Kinh.

Hàng Châu – Tô Châu: Hồ Tây tĩnh lặng trong sắc thu, những hàng cây soi bóng nước đầy thơ mộng.

Tây An: Không khí khô ráo, dễ chịu, rất hợp để khám phá thành cổ, binh mã dũng sĩ hay các công trình lịch sử lâu đời.

Đặc biệt, đầu tháng 10 là thời điểm diễn ra Quốc khánh Trung Quốc, kéo dài 7 ngày (từ 1–7/10). Tuy nhiên, nên tránh đi đúng kỳ nghỉ này vì lượng khách nội địa cực kỳ đông, giá vé máy bay và khách sạn tăng cao.

Mùa thu - mùa đẹp nhất để du lịch Trung Quốc.

Mùa đông: Mùa của tuyết trắng và lễ hội

Mùa đông Trung Quốc (tháng 12 – 2) lạnh nhưng lại có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt với du khách yêu tuyết.

Hắc Long Giang (thành phố Cáp Nhĩ Tân) nổi tiếng với lễ hội băng đăng hoành tráng bậc nhất thế giới – nơi du khách có thể ngắm những lâu đài, tượng điêu khắc bằng băng được chiếu sáng rực rỡ.

Trương Gia Giới mùa đông cũng mang vẻ huyền ảo, khi sương mù bao phủ núi đá vôi trùng điệp như chốn bồng lai.

Bắc Kinh và Tây An có tuyết nhẹ, thích hợp cho những ai muốn cảm nhận không khí mùa đông Á Đông cổ điển.

Tuy nhiên, nếu không chịu được lạnh, bạn có thể chọn Quảng Châu, Hải Nam, Hong Kong – nơi nhiệt độ vẫn ấm áp, nắng nhẹ, thích hợp cho chuyến du lịch cuối năm.

Đi du lịch Trung Quốc tháng mấy đẹp nhất? Dù mỗi mùa đều có nét hấp dẫn riêng, mùa thu (từ tháng 9 đến tháng 11) vẫn được xem là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Trung Quốc. Thời tiết dễ chịu, cảnh vật rực rỡ, thích hợp cho cả du lịch tham quan, chụp ảnh lẫn trải nghiệm văn hóa.

Tuy nhiên, nếu bạn yêu hoa, hãy chọn mùa xuân; muốn tránh nóng, hãy đi mùa hè ở vùng cao nguyên; và nếu thích tuyết trắng, hãy thử mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân hoặc Trương Gia Giới. Trung Quốc mỗi tháng đều có một nét đẹp riêng – chỉ cần chọn đúng điểm đến, bạn sẽ luôn có một hành trình đáng nhớ.