Du lịch Hàn Quốc tháng mấy đẹp nhất?

(VTC News) -

Hàn Quốc – đất nước kim chi, xứ sở của những bộ phim lãng mạn và văn hóa K-pop sôi động – luôn là điểm đến mơ ước của nhiều du khách Việt Nam. Nhưng du lịch Hàn Quốc vào tháng nào là đẹp nhất? Mỗi mùa nơi đây đều mang một nét quyến rũ riêng, từ sắc hoa anh đào rực rỡ mùa xuân, bầu không khí sôi động mùa hè, rừng phong đỏ rực mùa thu cho đến tuyết trắng tinh khôi mùa đông. Tùy vào sở thích và mục đích du lịch, bạn có thể chọn thời điểm phù hợp nhất để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của “xứ sở kim chi”.

Tháng 3 đến tháng 5 - mùa của hoa anh đào và lễ hội rực rỡ

Nếu bạn yêu thích khung cảnh lãng mạn và mơ mộng, mùa xuân chính là thời điểm đẹp nhất để du lịch Hàn Quốc. Từ tháng 3 đến tháng 5, thời tiết ấm dần lên, băng tuyết tan chảy, cây cối đâm chồi nảy lộc và hàng loạt loài hoa đua nở – đặc biệt là hoa anh đào.

Các điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng như Yeouido (Seoul), Jinhae (Busan), Gyeongju hay Đảo Jeju trở thành thiên đường của sắc hồng phấn dịu dàng. Du khách có thể dạo bộ dưới hàng anh đào nở rộ, thưởng thức các món ăn đường phố và hòa mình vào không khí lễ hội hoa tưng bừng.

Nên đi du lịch Hàn Quốc vào mùa xuân nếu bạn muốn ngắm hoa anh đào.

Ngoài ra, mùa xuân còn có nhiều lễ hội văn hóa như Lễ hội trà xanh Boseong, Lễ hội hoa cải Jeju, hay Lễ hội pháo hoa Yeouido – tạo nên bức tranh sinh động, tươi mới cho du khách khám phá.

Ưu điểm khi đi du lịch Hàn Quốc mùa xuân: Thời tiết dễ chịu, khoảng 10–20°C, thích hợp cho việc đi dạo, chụp ảnh. Cảnh sắc lãng mạn, hoa nở khắp nơi.

Lưu ý: Đây là mùa cao điểm du lịch nên vé máy bay và khách sạn thường tăng giá. Bạn nên đặt sớm ít nhất 1–2 tháng.

Tháng 6 đến tháng 8: Biển xanh, lễ hội và K-pop sôi động

Mùa hè ở Hàn Quốc có nhiệt độ trung bình từ 25–30°C, đôi khi nóng ẩm, nhưng lại là thời điểm tuyệt vời cho những ai yêu biển và không khí lễ hội.

Các bãi biển như Haeundae (Busan), Gyeongpo (Gangneung) hay Jeju luôn nhộn nhịp du khách đến tắm, chơi thể thao dưới nước hoặc cắm trại ven biển. Đây cũng là mùa của các lễ hội âm nhạc, lễ hội bùn Boryeong, và vô số sự kiện văn hóa hấp dẫn.

Nếu bạn yêu thích K-pop, mùa hè là cơ hội để hòa mình vào những concert ngoài trời, lễ hội âm nhạc hoành tráng quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Lễ hội bùn Boryeong. (Ảnh: ENVATO)

Ưu điểm của việc du lịch Hàn Quốc mùa hè: Sôi động, phù hợp với người trẻ thích trải nghiệm.Nhiều hoạt động ngoài trời, lễ hội độc đáo. Nhược điểm: Nhiệt độ cao, đôi khi có mưa rào; cần chuẩn bị kem chống nắng, nón và nước uống khi di chuyển nhiều.

Tháng 9 đến tháng 11: Mùa lá đỏ đẹp nhất trong năm

Nếu bạn hỏi du khách từng đến xứ sở kim chi rằng du lịch Hàn Quốc mùa nào đẹp nhất, câu trả lời phổ biến nhất chắc chắn là mùa thu. Từ tháng 9 đến tháng 11, cả đất nước như khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc đỏ, vàng, cam của lá phong và bạch quả.

Những điểm đến nổi tiếng nhất vào mùa thu là Công viên Namsan, Cung điện Gyeongbokgung, Đảo Nami, Seoraksan, Naejangsan hay Công viên quốc gia Jirisan. Mỗi bước chân đều như đi trong bức tranh thiên nhiên sống động, khiến du khách khó rời mắt.

Du lịch Hàn Quốc tháng mấy đẹp nhất? Mùa thu là đáp án được chọn nhiều nhất.

Thời tiết lúc này mát mẻ (15–25°C), không khí trong lành, bầu trời xanh biếc – lý tưởng cho việc đi bộ, leo núi, chụp ảnh hoặc tận hưởng các quán cà phê ngoài trời.

Ưu điểm: Thời tiết dễ chịu, ít mưa, phong cảnh ngoạn mục; phù hợp cho cả người lớn tuổi lẫn gia đình có trẻ nhỏ. Nhược điểm: Đây là mùa cao điểm du lịch, đặc biệt tháng 10 – đầu tháng 11; cần đặt tour, vé tàu hoặc phòng nghỉ sớm để tránh hết chỗ.

Tháng 12 đến tháng 2: Thiên đường tuyết trắng và trượt băng

Nếu bạn muốn trải nghiệm không khí Giáng sinh, tuyết rơi và thể thao mùa đông, hãy đến Hàn Quốc vào mùa đông.

Các khu trượt tuyết nổi tiếng như Yongpyong, Vivaldi Park, Alpensia hay Pyeongchang thu hút đông đảo khách du lịch. Ngoài ra, bạn có thể thử lễ hội câu cá trên băng Hwacheon, trượt băng ở Seoul Plaza, hay đơn giản là dạo phố Myeongdong trong ánh đèn rực rỡ, thưởng thức món bánh cá, khoai nướng, tokbokki cay nóng giữa tiết trời lạnh buốt – một cảm giác vô cùng thú vị.

Ưu điểm: Thích hợp cho người thích tuyết, thể thao mùa đông, và khung cảnh Giáng sinh; giá tour và vé máy bay thường rẻ hơn so với mùa thu – xuân. Nhược điểm: Trời lạnh, nhiều nơi dưới 0°C; cần mang áo ấm, giày chống trượt. Một số khu vực miền núi có thể đóng cửa do băng tuyết.

Du lịch Hàn Quốc tháng 12–2: Tuyệt vời cho ai yêu tuyết và muốn chơi trượt băng, trượt tuyết.

Vậy du lịch Hàn Quốc tháng mấy là đẹp nhất? Câu trả lời tùy thuộc vào bạn muốn trải nghiệm điều gì.

- Tháng 3–4: Dành cho người thích hoa anh đào và lễ hội.

- Tháng 9–11: Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm lá đỏ và tận hưởng khí hậu mát mẻ.

- Tháng 12–2: Tuyệt vời cho ai yêu tuyết và muốn chơi trượt băng, trượt tuyết.

Nếu nhất định phải bầu chọn thời điểm đẹp nhất, nhiều du khách đồng tình rằng tháng 10 chính là “tháng vàng” để du lịch Hàn Quốc: Thời tiết mát mẻ, lá phong chuyển màu, cảnh sắc nên thơ mà chi phí không quá đắt đỏ.

Hàn Quốc bốn mùa đều đẹp theo cách riêng – mùa nào cũng có lý do để bạn muốn quay lại. Quan trọng là hãy xác định sở thích và ngân sách của mình để chọn thời điểm phù hợp nhất. Dù là mùa xuân rực rỡ, mùa thu lãng mạn hay mùa đông tuyết trắng, “xứ sở kim chi” chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên.