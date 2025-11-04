Dell nâng cấp nền tảng dữ liệu AI, giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu hiệu quả

(VTC News) -

Ngày 31/10, Dell Technologies thông báo nâng cấp nền tảng Dell AI Data Platform, giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn nguồn dữ liệu rải rác, tách biệt để tạo ra kết quả AI nhanh và đáng tin cậy hơn.

Bộ công cụ lưu trữ trong nền tảng này gồm Dell PowerScale và Dell ObjectScale, mang lại hiệu suất cao, bảo mật tốt và khả năng truy cập linh hoạt cho các loại dữ liệu phục vụ AI.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI và lượng dữ liệu không ngừng tăng, họ cần một nền tảng có thể biến dữ liệu phân tán, biệt lập thành thông tin hữu ích một cách an toàn. Dell AI Data Platform ra đời để đáp ứng nhu cầu đó, với thiết kế mở và linh hoạt, cho phép xử lý dữ liệu theo từng mô-đun tùy nhu cầu.

Điểm mạnh của nền tảng này là tách riêng phần lưu trữ và phần xử lý dữ liệu, giúp loại bỏ tình trạng nghẽn hệ thống, đồng thời dễ dàng vận hành các ứng dụng AI như huấn luyện mô hình, tinh chỉnh, tạo nội dung bằng GenAI hoặc truy xuất dữ liệu thông minh (RAG).

Cụ thể, Dell PowerScale mang lại sự đơn giản như một thiết bị lưu trữ mạng (NAS) nhưng vẫn đủ mạnh để chạy các ứng dụng AI ở mọi giai đoạn. Việc tích hợp thêm NVIDIA GB200, GB300 NVL72 và các bản cập nhật phần mềm mới giúp PowerScale đạt hiệu suất cao, dễ quản lý khi mở rộng quy mô, và tương thích tốt với nhiều ứng dụng AI khác nhau.

Trong khi đó, Dell ObjectScale là nền tảng lưu trữ đối tượng (object storage) hiệu suất cao, hỗ trợ chuẩn S3-native, cho phép mở rộng linh hoạt và đáp ứng tốt các ứng dụng AI quy mô lớn.

Ngoài ra, Dell còn mở rộng bộ công cụ dữ liệu trong nền tảng AI Data Platform để hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức, tìm kiếm và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. Các công cụ này được Dell phát triển cùng với các đối tác lớn trong lĩnh vực AI như NVIDIA, Elastic và Starburst.