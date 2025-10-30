80 doanh nghiệp AI từ Hàn Quốc tới Việt Nam tìm cơ hội

(VTC News) -

Cơ hội hợp tác AI giữa doanh nghiệp hai nước

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam) và Bộ Khoa học và ICT (Hàn Quốc), Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 được tổ chức với chủ đề “Từ AI chuyên biệt theo ngành đến AI bao trùm - Tương lai cùng kiến tạo”, đánh dấu nỗ lực thúc đẩy hợp tác và chia sẻ tầm nhìn về phát triển trí tuệ nhân tạo giữa hai quốc gia.

Diễn đàn mang tới không gian mở và hiệu quả thực chất khi các phiên chuyên đề được tổ chức song song với hoạt động sôi nổi từ khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực AI của doanh nghiệp Hàn Quốc.

BDApp của công ty emCT (Hàn Quốc) là dịch vụ giám sát và điều khiển từ xa giải quyết vấn đề báo cháy giả. Các chức năng của BDApp là thông báo tức thời khi có tín hiệu từ hệ thống phòng cháy chữa cháy, tắt chuông báo giả - khôi phục hệ thống, bản đồ vị trí sự cố và hiển thị camera.

Tại sự kiện, BDApp được Công ty CP Công nghệ Xây dựng Tân Thành Công tìm hiểu, đồng thời hai bên cũng ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) cho các giai đoạn tiếp theo.

Đại diện công ty emCT và phía doanh nghiệp Việt Nam ký kết MOU tại không gian chung của diễn đàn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Ông Phạm Huy Tân, đại diện công ty Tân Thành Công cho biết, doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp báo cháy bằng AI. Trong bối cảnh bùng nổ về xây dựng công nghiệp tại Việt Nam thời gian tới, đây là ứng dụng công nghệ phù hợp cho nhu cầu quản lý hiệu quả, chi phí phù hợp và tối ưu hiệu suất.

"Chúng tôi đã trao đổi về lộ trình. Khi sử dụng các giải pháp về AI trong phòng cháy cần có những thủ tục và pháp lý. Biên bản ghi nhớ sẽ đặt ra vấn đề nghiên cứu chung giữa hai bên để triển khai thực tế", ông Phạm Huy Tân cho biết.

BDApp cho biết doanh nghiệp hiện đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Diễn đàn là cơ hội để BDApp giới thiệu công nghệ tới các đối tác với mục tiêu đưa Việt Nam là cứ điểm đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

"Diễn đàn số thu hút rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến công nghệ Hàn Quốc tham gia. Tôi kỳ vọng có cơ hội gặp gỡ nhiều doanh nghiệp và cùng hợp tác để phát triển tại thị trường Việt Nam", ông Bongho Lee - CEO công ty emCT chia sẻ.

Giải pháp báo cháy ứng dụng AI này được áp dụng tại hơn 1.000 địa điểm ở Hàn Quốc, gồm các nhà máy lớn, khu thương mại, khách sạn như của Samsung, Hyundai, Lotte, CGV... (Ảnh: Mạnh Hùng)

Việt Nam - Hàn Quốc và tầm nhìn về phát triển AI

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “hạ tầng trí tuệ” mới của quốc gia.

Việt Nam cần xây dựng nền tảng hạ tầng AI độc lập và tự chủ, đồng thời cho biết Bộ KH&CN sẽ sớm triển khai Trung tâm siêu tính toán AI quốc gia. Cùng với đó, Bộ cũng phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) với ít nhất 40% nguồn vốn sẽ được ưu tiên dành cho các dự án ứng dụng AI.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: BTC)

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết, Việt Nam đang định hướng phát triển AI dựa trên 3 trụ cột chính: Làm chủ công nghệ mở, phát triển thị trường AI trong nước, và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá từ nhu cầu ứng dụng thực tiễn.

Ông nhấn mạnh, phát triển AI không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là hành trình kiến tạo giá trị mới cho sản xuất, giáo dục, y tế, quản trị Nhà nước, quốc phòng và an ninh.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Diễn đàn, coi đây là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia trong kỷ nguyên AI.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: BTC)

Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác phát triển các hạ tầng kỹ thuật số trọng yếu như mạng thế hệ mới, trung tâm dữ liệu AI và nền tảng điện toán đám mây. Đồng thời hai bên tiếp tục đầu tư vào đào tạo và bồi dưỡng thế hệ nhân tài trẻ, những người dẫn dắt làn sóng đổi mới sáng tạo trong thời đại số.

Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025 không chỉ là một sự kiện công nghệ thường niên, mà còn là biểu tượng của tầm nhìn hợp tác và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Chương trình năm nay gồm 5 phiên thảo luận chuyên đề, quy tụ đại diện các cơ quan Chính phủ, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam và Hàn Quốc.

Các phiên làm việc tập trung trao đổi về phát triển hạ tầng số, ứng dụng và phát triển công nghệ AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Đại biểu hai nước tham dự Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc 2025. (Ảnh: BTC)

Thời gian qua, hai quốc gia đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể và hiệu quả, như chương trình đào tạo nhân lực, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan Việt Nam, tham vấn xây dựng Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số, cùng việc thực hiện dự án ITCP Việt Nam - Hàn Quốc,...