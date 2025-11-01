Từ AI đến logistics thông minh: Sức bật mới của 2 'ông lớn' ICT Việt Nam

(VTC News) -

Hai doanh nghiệp công nghệ - logistics hàng đầu Việt Nam là VNG và Viettel Post vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, cho thấy bức tranh tài chính tích cực, phản ánh sự phục hồi ổn định và định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

VNG: AI và Go Global trở thành động lực tăng trưởng

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 của VNG. (Ảnh: VNG)

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, Tập đoàn VNG ghi nhận doanh thu thuần 2.894 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó doanh thu từ thị trường quốc tế chiếm 19%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 263 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, nhờ chiến lược kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành hiệu quả.

Tính đến hết quý 3, VNG có 3 quý liên tiếp đạt lợi nhuận dương, khẳng định kết quả của quá trình tái cấu trúc và kỷ luật đầu tư mà doanh nghiệp triển khai trong 2 năm gần đây.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG, cho rằng đây sẽ là nền tảng để VNG phát triển dài hạn và đạt được chu kỳ tăng trưởng mới. Trong quý cuối năm nay và xuyên suốt 2026, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư có trọng tâm vào AI và mở rộng thị trường toàn cầu.

Trong các mảng kinh doanh, Game tiếp tục là “đầu tàu” với tổng bookings đạt 2.328 tỷ đồng, trong đó 17% đến từ thị trường nước ngoài. Các tựa game mang tính chiến lược dài hạn tăng tới 39% so với cùng kỳ năm 2024.

VNGGames đã ra mắt 7 tựa game mới, tham dự Gamescom Asia × Thailand Game Show 2025 – sự kiện game lớn nhất Đông Nam Á, củng cố vị thế top 1 Việt Nam và top 2 khu vực Đông Nam Á.

Game tiếp tục là “đầu tàu” trong các mảng kinh doanh của VNG với tổng bookings đạt 2.328 tỷ đồng. (Ảnh: VNG)

Các sản phẩm cốt lõi khác cũng duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Zalo vẫn là nền tảng nhắn tin số 1 Việt Nam với 79,2 triệu người dùng hàng tháng, 2,1 tỷ tin nhắn/ngày.

Ở mảng thanh toán điện tử, Zalopay đạt mức tăng trưởng 82% tổng khối lượng giao dịch, số người dùng thường xuyên tăng 33%, trong khi doanh thu dịch vụ tài chính tăng đến 389% so với cùng kỳ.

Ở mảng doanh nghiệp số (Digital Business), doanh thu 9 tháng tăng 57%, trong đó 51% đến từ mảng AI, 55% từ thị trường nước ngoài. Dịch vụ GPU Cloud tăng trưởng 135%, phản ánh nhu cầu cao về điện toán phục vụ AI, tài chính và bán lẻ. VNG Cloud hiện vận hành 5 vùng khả dụng tại Hà Nội, TP.HCM và Bangkok, đảm bảo tiêu chuẩn vận hành 99,99%.

Song song với phát triển công nghệ, VNG tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện trong quý 3. Nổi bật là các chương trình xây nhà ở xã hội tại An Giang, cứu trợ bão lũ miền Bắc và chiến dịch “Kiến tạo ước mơ – Chung tay tái thiết” cùng Zalopay.

Từ năm 2020 đến nay, VNG đóng góp gần 100 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng, khẳng định cam kết phát triển bền vững và có trách nhiệm.

Viettel Post: Bứt phá với mô hình logistics xã hội hóa

Doanh thu của Viettel Post đạt 4.957 tỷ đồng, hoàn thành 103,95% kế hoạch. (Ảnh: Viettel Post)

Cũng trong ngày 31/10, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) công bố kết quả kinh doanh quý 3 với nhiều điểm sáng. Doanh thu của Viettel Post đạt 4.957 tỷ đồng, hoàn thành 103,95% kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch quý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Viettel Post đạt hơn 15.023 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 323,5 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả rõ rệt từ chiến lược đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và tối ưu hạ tầng công nghệ logistics.

Trong cơ cấu doanh thu, nhóm dịch vụ lõi gồm chuyển phát, vận tải, kho vận, thương mại và tài chính đạt 3.447 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ 2024.

Các lĩnh vực kinh doanh mới tăng trưởng bình quân 89,2%, chiếm 24,1% tổng doanh thu, tăng mạnh từ 16% cùng kỳ, đóng góp gần một nửa tốc độ tăng trưởng chung.

Đáng chú ý, trong quý này Viettel Post ra mắt dịch vụ Tomato Box, hướng tới khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Dịch vụ cho phép tạo đơn hàng trong 60 giây, với 3 phương thức linh hoạt – qua link trực tuyến, hotline hoặc quét QR tại bưu cục – cùng mức cước khởi điểm chỉ 20.000 đồng.

Tủ giao nhận thông minh (Smartbox) là một trong những phương thức giao nhận mà Viettel Post đang đẩy mạnh. (Ảnh: Viettel Post)

Song song, Viettel Post tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín quốc tế khi giành 3 giải thưởng kinh doanh quốc tế (IBA 2025). Đây là năm thứ 7 liên tiếp doanh nghiệp được vinh danh tại IBA, minh chứng cho sức mạnh thương hiệu và năng lực vận hành.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới, Viettel Post đang triển khai chiến lược xã hội hóa logistics toàn diện, trong đó các cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp vận tải vừa và nhỏ đều có thể tham gia mạng lưới. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hệ thống bưu cục ủy quyền, tủ giao nhận thông minh (Smartbox) và sàn vận tải số kết nối hàng nghìn xe tải, container.

Theo kế hoạch, quý 4/2025 Viettel Post sẽ nâng tỷ trọng doanh thu logistics tích hợp lên trên 30%, đồng thời phát triển các dự án hạ tầng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai. Mục tiêu dài hạn là xây dựng hệ sinh thái logistics xanh, thông minh và xuyên biên giới đến năm 2030, đóng góp cho năng lực logistics quốc gia.