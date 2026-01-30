Đề xuất lập Cụm công nghiệp 1.000 ha nuôi trồng thủy sản tại Vân Đồn và Cô Tô

(VTC News) -

Ngày 30/1, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án thí điểm thành lập Cụm công nghiệp nuôi trồng thủy sản trên biển.

Theo đó, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nuôi biển đề xuất thành lập Cụm công nghiệp nuôi trồng thủy sản trên biển tại Đặc khu Vân Đồn và Cô Tô, với mục tiêu tổ chức lại không gian nuôi biển theo mô hình tập trung, đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam và các doanh nghiệp trong lĩnh vực nuôi biển đề xuất thành lập Cụm công nghiệp nuôi trồng thủy sản trên biển tại Đặc khu Vân Đồn và Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tại cụm công nghiệp này, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nuôi biển tiên tiến gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; gia tăng giá trị kinh tế biển và hình thành khu vực nuôi biển kết hợp với du lịch sinh thái, trải nghiệm nghề biển.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp quá trình khảo sát khu vực dự kiến triển khai mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại, thông minh.

Theo ông Công, tỉnh Quảng Ninh hiện nay đang tập trung thu hút các doanh nghiệp có năng lực, trách nhiệm nhằm thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

Tỉnh Quảng Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp, phấn đấu đến trước ngày 15/3 sẽ khởi công dự án nuôi trồng thủy sản trên biển tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại và thông minh.

Ông Công giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tập hợp các ý kiến đề xuất của doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/2.

Bên cạnh đó, Sở có nhiệm vụ chủ động tham mưu, xây dựng Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tập trung ở khu vực vùng lộng, vùng khơi thuộc địa bàn Đặc khu Cô Tô và Vân Đồn với mục tiêu hình thành từ 500 - 1.000 ha nuôi trồng thủy sản trên biển theo quy mô công nghiệp.

Thống kê năm 2025 cho thấy, sản lượng nuôi biển của Quảng Ninh đạt trên 62.000 tấn, tập trung tại các địa phương: Vân Đồn, Cẩm Phả, Đầm Hà, Hà An, Cái Chiên…

Mục tiêu trong năm 2026, ngành thủy sản của Quảng Ninh sẽ đạt tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng khoảng 120.300 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi đạt 36.000 tấn, sản lượng nuôi biển đạt 73.000 tấn.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch, hình thành các vùng nuôi chuyên canh theo đối tượng, đồng thời thu hút đầu tư các dự án nuôi biển công nghiệp hiện đại, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao của thị trường.