Đóng

Đề xuất chuyển sang xe điện ở TP.HCM: 400.000 tài xế công nghệ gặp khó

(VTC News) -

TP.HCM dự kiến chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe máy điện đối với xe công nghệ và giao hàng khiến nhiều tài xế lo lắng không đủ kinh tế để mua xe điện.

Như Thúy
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới