Đề nghị siết tiêu chí bay đúng giờ, tránh cảnh nhiều chuyến trễ hàng tiếng

Nội dung trên được Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đưa ra khi thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra sáng 5/9.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải.

Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng điều phối slot (khoảng thời gian phân bổ cho các hãng hàng không cất, hạ cánh các chuyến bay và được ví như "đất vàng" tại sân bay để các hãng hàng không khai thác theo năng lực), nguyên tắc ưu tiên điều phối slot dựa trên tiêu chí định lượng như tỷ lệ bay đúng giờ.

"Ngoài các hãng bay đúng giờ thì có những hãng delay nhiều, lên đến vài giờ, thậm chí nửa ngày. Việc có những tiêu chí, tỷ lệ như vậy sẽ khuyến khích hãng hàng không đảm bảo quyền lợi của khách hàng", Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu nêu quan điểm.

Ngoài ra, theo bà Hải, cần tăng cường cơ chế giám sát, công khai hóa toàn bộ quá trình và kết quả điều phối slot trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) được sắp xếp, bố cục lại bao gồm 11 chương và 107 Điều (giảm 95 điều so với Luật hiện hành).

Dự thảo Luật sửa đổi quy định cho phép hoạt động hàng không dân dụng của lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước khác, hoạt động của tàu bay công vụ thuộc lực lượng vũ trang hoặc của các cơ quan nhà nước khác phục vụ mục đích công vụ, tàu bay không người lái và phương tiện bay khác được thực hiện theo quy định của Luật này để tạo hành lang pháp lý đáp ứng nhu cầu phát triển của lĩnh vực này.

Cùng đó, sửa đổi quy định về nhà chức trách hàng không và nhà chức trách an ninh hàng không để phân định rõ thẩm quyền trong công tác quản lý; vận chuyển hàng không, nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách.

Sửa đổi quy định về danh mục phí, lệ phí và giá thuộc lĩnh vực hàng không tại Luật Phí, lệ phí và Luật Giá để phù hợp với mục tiêu quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và giá.

"Việc này nhằm đảm bảo nguồn thu cho nhà đầu tư, doanh nghiệp cảng trong việc duy trì các chi phí liên quan đến hoạt động khai thác tại cảng hàng không; nâng cao chất lượng dịch vụ; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không. Đồng thời đảm bảo thị trường hàng không được vận hành phù hợp với cơ chế thị trường và được Nhà nước kiểm soát hữu hiệu", Bộ trưởng nói.

Ông Minh nêu rõ, dự thảo Luật bổ sung quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với các công trình tại cảng hàng không, các công trình bảo đảm hoạt động bay ngoài cảng hàng không nhằm góp phần đơn giản thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng tại cảng hàng không.

Bổ sung quy định về quản lý đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam; quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để phát huy chức năng lưỡng dụng của cảng hàng không, sân bay.

Các nội dung này, theo Bộ trưởng Xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về cảng hàng không, tối đa hóa tiềm năng khai thác.

Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung quy định giao Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm đối với việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phương tiện, thiết bị, loại hình vận tải mới, vật liệu tiên tiến vào hoạt động hàng không dân dụng.

"Từ đó tạo linh hoạt trong việc lựa chọn, ứng dụng công nghệ, phương tiện, thiết bị, loại hình vận tải mới, vật liệu tiên tiến vào hoạt động hàng không dân dụng trước xu hướng phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ; tạo tiền đề cho phép hàng không dân dụng của Việt Nam tiệm cận với các xu hướng phát triển nhanh chóng, hiện đại của thế giới", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ.