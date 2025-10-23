ĐBQH Đỗ Tiến Sỹ: Cần biện pháp quản lý cá nhân, tổ chức sản xuất nội dung trên mạng

(VTC News) -

Nội dung trên được ĐBQH Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) đề cập tại phiên thảo luận tại tổ chiều 23/10, khi cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Về giải thích từ ngữ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đề nghị thay cụm từ "báo nói" thành "phát thanh", thay "báo hình" bằng "truyền hình" nhằm thống nhất với khái niệm phổ biến hiện nay, đây cũng là thuật ngữ được quốc tế và trong nước sử dụng lâu năm.

Dẫn nội dung dự thảo Luật có nhiều điểm mới như: Kênh nội dung của cơ quan báo chí trên không gian mạng; Nền tảng số báo chí quốc gia..., đại biểu Đỗ Tiến Sỹ cho rằng nội dung này đã cập nhật xu thế của thời đại, xu thế của công nghệ nhưng cần làm rõ ai là người xác nhận vấn đề này.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại tổ chiều 23/10.

"Thực tế, báo chí số hóa rất mạnh. Tôi đề xuất bổ sung, điều chỉnh loại hình 'báo chí đa phương tiện, đa nền tảng' hoặc 'kênh nội dung số của cơ quan báo chí'. Đây sẽ là loại hình mà cơ quan báo chí phát hành sản phẩm số tích hợp bài viết, video, audio, livestream, app, mạng xã hội...

'Báo chí đa phương tiện, đa nền tảng' là loại hình báo chí xuất bản, truyền dẫn trên không gian mạng, đồng thời có thể kết hợp các hình thức báo in, phát thanh, truyền hình", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nêu.

Đại biểu Đỗ Tiến Sỹ cho rằng có thể bổ sung "báo chí đa phương tiện, đa nền tảng" là loại hình báo chí thứ năm, bên cạnh 4 loại hình hiện có (báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử).

Nếu không bổ sung loại hình báo chí thứ năm, ông Đỗ Tiến Sỹ đề xuất làm rõ khái niệm "kênh nội dung số của cơ quan báo chí" là nền tảng, ứng dụng hoặc trang thông tin số do cơ quan báo chí thiết lập và vận hành để xuất bản, truyền dẫn sản phẩm báo chí đa phương tiện như văn bản, hình ảnh, video, livestream, tương tác trực tuyến trên không gian mạng theo tôn chỉ mục đích được cấp phép.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật, đại biểu Đỗ Tiến Sỹ nhận định, lần sửa đổi này chỉ quy định với các cơ quan báo chí được Nhà nước thừa nhận.

"Trong thực tế, đôi khi có những nhóm, cá nhân tổ chức sản xuất nội dung độc lập và hàng ngày vẫn cung cấp thông tin trên không gian mạng, những nội dung này như sản phẩm báo chí. Có thể ta không đề cập trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này, nhưng cần có biện pháp để quản lý, tránh khoảng trống pháp lý", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nêu ý kiến.

Bày tỏ sự cần thiết với việc mở rộng các hành vi bị nghiêm cấm với phạm vi chi tiết, bao quát tại dự thảo Luật, đại biểu Đỗ Tiến Sỹ cho rằng, quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và bảo đảm an ninh thông tin.

Tuy nhiên, ông Đỗ Tiến Sỹ kiến nghị, cần phân biệt rõ mức độ lỗi, động cơ và hậu quả. Bên cạnh đó, đại biểu Đỗ Tiến Sỹ cho rằng cần rà soát, tinh gọn quy định và tập trung vào các hành vi cố ý xuyên tạc, bịa đặt, vụ lợi hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

"Còn với hành vi sai sót vô ý, nên áp dụng cơ chế xử lý nội bộ, cải chính, xin lỗi hoặc khắc phục hậu quả. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo tính răn đe, kỷ luật của nghề nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền tự do báo chí, khuyến khích môi trường sáng tạo lành mạnh trong báo chí. Tôi cho rằng nếu chưa quy định trong luật thì cần được cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn thực thi Luật Báo chí", đại biểu Đỗ Tiến Sỹ góp ý.

Một nội dung nữa được Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ góp ý là việc cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo.

Dự thảo Luật quy định trường hợp thẻ nhà báo bị mất, bị hỏng, đơn vị đề nghị cấp lại thẻ nhà báo phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác, công an xã/phường nơi mất thẻ. Góp ý về nội dung này, đại biểu Đỗ Tiến Sỹ đề nghị bỏ yêu cầu xác nhận của công an xã/phường nơi mất thẻ.

"Phóng viên đi tác nghiệp, do nhiều lý do khác nhau mất thẻ nhà báo lại phải đề nghị công an xã xác nhận sẽ rất mất thời gian. Điều này làm hoạt động báo chí bị gián đoạn. Nên chăng, khi mất thẻ nhà báo chỉ cần xác nhận của cơ quan chủ quản quản lý phóng viên đó sẽ phù hợp và tăng tính trách nhiệm của cơ quan chủ quản", ông Đỗ Tiến Sỹ nói thêm.