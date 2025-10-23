Danh tính kẻ đâm hàng loạt bác sĩ ở Bệnh viện sản nhi Nghệ An

(VTC News) -

Cơ quan chức năng xác định kẻ dùng dao đâm nhiều y bác sĩ và người nhà bệnh nhân xảy ra ở Bệnh viện sản nhi Nghệ An là Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán Bắc Ninh, hiện trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Thông tin ban đầu, vợ của Vỹ vừa sinh đôi đang được chăm sóc tại phòng 305 khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ngay sau vụ việc, Vỹ bị lực lượng Công an bắt giữ, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ động cơ gây án.

Video: Công an bắt giữ Bằng Văn Vỹ tại bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, tại khoa Sơ sinh, tầng 7 Bệnh viện sản nhi Nghệ An, Bằng Văn Vỹ gây náo loạn, thấy trẻ em là đòi ném xuống tầng. Các y bác sĩ và mọi người lao vào ngăn cản thì bị hắn cầm dao đâm bị thương.

Bằng Văn Vỹ đã bị bắt.

Lãnh đạo Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho biết, Vỹ đã đâm khoảng 5-6 người, trong đó có các y bác sĩ.

Khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã sơ cứu, đưa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân sang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây, các nhân viên y tế được phẫu thuật cấp cứu.