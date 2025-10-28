Đóng

Dấn thân vào 'hố đen' cờ bạc tại King Club, ca sĩ Vũ Hà hầu tòa

(VTC News) -

Ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) bị tòa án đưa ra xét xử trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội.

Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới