+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Dấn thân vào 'hố đen' cờ bạc tại King Club, ca sĩ Vũ Hà hầu tòa
(VTC News) -
Ca sĩ Vũ Hà (tên thật là Vũ Ngọc Hà) bị tòa án đưa ra xét xử trong đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội.
Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Dấn thân vào 'hố đen' cờ bạc tại King Club, ca sĩ Vũ Hà hầu tòa
16:56 28/10/2025
VTC NEWS TV
Myanmar bắt giữ hơn 10.000 người trong chiến dịch trấn áp trung tâm lừa đảo
16:51 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Mưa lớn, đèo Khánh Sơn sạt lở nhiều nơi
16:49 28/10/2025
Tin nhanh 24h
Cuba tiếp tục đệ trình nghị quyết lên Liên hợp quốc, kêu gọi dỡ bỏ cấm vận
16:49 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Đô thị ô nhiễm vì chậm chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch
16:45 28/10/2025
Giao thông xanh
Người mua vàng lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 ngày
16:39 28/10/2025
Tin giá vàng
Lũ lịch sử ở Huế khiến 35.000 ngôi nhà bị ngập sâu, 2 người chết và mất tích
16:37 28/10/2025
Tin nóng
Khởi tố người đàn ông hái trộm mít ở Đồng Tháp
16:35 28/10/2025
Bản tin 113
Aespa mang ‘vũ trụ’ K-pop đến Hà Nội cùng 8Wonder Winter 2025
16:32 28/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 29/10/2025 - XSST 29/10
16:28 28/10/2025
Xổ số miền Nam
8 người trong gia đình nghi ngạt khí máy phát điện, 4 người tử vong
16:26 28/10/2025
Tin nhanh 24h
Giá vàng lao dốc: Điều chỉnh tạm thời hay dấu hiệu suy thoái?
16:02 28/10/2025
VTC NEWS TV
XSMN 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/10/2025
16:00 28/10/2025
Xổ số miền Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến London, bắt đầu thăm chính thức Anh
15:53 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Tình hình sức khỏe của Siu Black sau khi nhập viện cấp cứu
15:48 28/10/2025
Sao Việt
Cuộc sống tuổi U60 của Vũ Hà trước khi hầu toà vì tội đánh bạc
15:46 28/10/2025
Sao Việt
VN-Index đảo chiều khó tin, thoát phiên giảm mạnh liên tiếp
15:44 28/10/2025
Tài chính
XSMT 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 29/10/2025
15:41 28/10/2025
Xổ số miền Trung
Hàng nghìn khối đất đá tràn lấp mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên
15:35 28/10/2025
Tin nhanh 24h
'Nhạc rác' đang xâm chiếm, đầu độc thế hệ trẻ
15:34 28/10/2025
Ca Nhạc
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 29/10/2025 - XSKH 29/10
15:18 28/10/2025
Xổ số miền Trung
Làm giả văn bản của lãnh đạo tỉnh, một giáo viên ở Lào Cai bị bắt
15:15 28/10/2025
Bản tin 113
Tổng thống Zelensky lệnh không kích sâu hơn vào Nga
15:15 28/10/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 29/10/2025 - XSDNA 29/10
15:10 28/10/2025
Xổ số miền Trung
Vietlott 29/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/10/2025 - Xổ số Mega 6/45
15:02 28/10/2025
Xổ số
Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/10/2025 tại Tây Ninh
14:55 28/10/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/10/2025 tại Thành phố Huế
14:55 28/10/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/10/2025 tại Đà Nẵng
14:55 28/10/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 29/10/2025 tại Quảng Ngãi
14:55 28/10/2025
Cần biết
Dự án Charmora City ra quân khí thế với 2.000 chuyên viên kinh doanh
14:48 28/10/2025
Bất động sản