+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Dàn máy bay xuyên mây, xé gió rực rỡ giữa bầu trời ngày Quốc khánh
(VTC News) -
Bầu trời Tổ quốc ngày 2/9 rực sáng, rền vang tiếng động cơ phản lực khi dàn trực thăng, tiêm kích phô diễn sức mạnh.
Hoàng Minh - Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Dàn máy bay xuyên mây, xé gió rực rỡ giữa bầu trời ngày Quốc khánh
11:46 02/09/2025
VTC NEWS TV
Xử phạt người phụ nữ đăng tải hình ảnh rùng rợn để câu view
11:41 02/09/2025
Bản tin 113
Trả điện thoại iPhone cho nữ sinh Nhật Bản đánh rơi
11:38 02/09/2025
Sống đẹp
Uống nước lá vối mỗi ngày có tốt cho sức khoẻ?
11:15 02/09/2025
Tư vấn
Tiếng ca Tổ quốc tự hào giữa lòng Trung Phi xa xôi trong ngày Quốc khánh 2/9
11:06 02/09/2025
Người Việt bốn phương
Anh thợ học việc ở tiệm vàng lập đế chế kim hoàn giàu 3 đời tại Trung Quốc
11:00 02/09/2025
Chuyện bốn phương
4 khối quân đội nước ngoài sải bước uy nghi, đều tăm tắp trên phố Hà Nội
11:00 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Khoảnh khắc Mỹ Tâm cùng gần 80 nghệ sĩ hoà giọng kết màn lễ diễu binh, diễu hành
10:31 02/09/2025
Ca Nhạc
Dàn khí tài hiện đại của quân đội phô diễn sức mạnh trên Quảng trường Ba Đình
10:16 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/9: Bạch Dương bùng nổ, Sư Tử thu mình
10:10 02/09/2025
Lịch vạn niên
Thần thái điện ảnh, khí chất thép của các khối trưởng A80 gây 'bão mạng'
10:04 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
10:03 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Lần đầu dàn chiến hạm, tàu ngầm diễu binh trên biển
09:43 02/09/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 3/9/2025: Mùi được quý, Dậu hanh thông
09:36 02/09/2025
Lịch vạn niên
Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
09:35 02/09/2025
Thời sự quốc tế
Mãn nhãn 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
09:30 02/09/2025
VTC NEWS TV
Phim 'Mưa đỏ' cán mốc 400 tỷ nhanh nhất lịch sử, sắp vượt 'Bố già'
09:30 02/09/2025
Phim
Mỹ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm của người Việt Nam
09:09 02/09/2025
Thời sự quốc tế
Màn diễu binh trên biển hoành tráng mừng đại lễ 2/9
09:07 02/09/2025
VTC NEWS TV
Ông Trump: Israel đang thua trong 'cuộc chiến dư luận', mất ủng hộ tại quốc hội
08:59 02/09/2025
Thời sự quốc tế
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 3/9 và rạng sáng 4/9
08:47 02/09/2025
Cần biết
10 trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình
08:46 02/09/2025
Tin nóng
Cảm xúc đỏ
08:40 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
21 loạt đại bác rền vang, mở đầu lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
08:37 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Phương Nam vai Đội trưởng Tạ: Từng chịu nghi vấn 'tâm thần', nghiện ngập 1 năm
08:30 02/09/2025
Sao Việt
Cựu chiến binh tự hào trước lớp chiến sĩ trẻ diễu binh 2/9
08:10 02/09/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư: Không có lực cản nào ngăn chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng
08:04 02/09/2025
Quốc khánh 2-9
Bộ trưởng Bộ VHTTDL: 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật song hành cùng dân tộc
08:00 02/09/2025
Ca Nhạc
Tại sao tập luyện quá sức có thể gây đột tử?
07:58 02/09/2025
Tư vấn
Những lưu ý khi thiết kế chiếu nghỉ cầu thang
07:56 02/09/2025
Bất động sản