Dàn máy bay xuyên mây, xé gió rực rỡ giữa bầu trời ngày Quốc khánh

Bầu trời Tổ quốc ngày 2/9 rực sáng, rền vang tiếng động cơ phản lực khi dàn trực thăng, tiêm kích phô diễn sức mạnh.

Hoàng Minh - Nguyễn Ngọc
