Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội

Mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng 14/10 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Trong giờ cao điểm, mưa lớn tiếp tục đổ xuống làm giao thông tê liệt, dân công sở khó khăn.
Người dân phải chờ tới 3 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua tuyến đường này một cách thuận lợi.
Mưa dông kèm gió lớn làm tầm nhìn hạn chế, gây nhiều khó khăn cho người dân khi di chuyển.
Tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành, mật độ phương tiện dày đặc khiến khu vực này rơi vào tình trạng kẹt cứng, các xe di chuyển khó khăn qua từng mét đường.
Cùng thời điểm, tại phố Chùa Hà, mưa lớn và mật độ phương tiện dày đặc khiến giao thông gần như tê liệt, các xe phải nhích từng chút để di chuyển.
Để thoát cảnh tắc đường, nhiều người dân bất chấp lao lên vỉa hè để di chuyển.
Giao thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu gần như tê liệt, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.
Tương tự, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, các phương tiện di chuyển chậm chạp, gặp nhiều khó khăn trong sáng nay.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.