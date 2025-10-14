Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.