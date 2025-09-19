Cầu Nhật Tân thoát cảnh ùn tắc sau khi tách riêng làn ô tô và xe máy

Từ 16/9, Sở Xây dựng Hà Nội lắp đặt 2 giá long môn và hàng rào để tách riêng làn ô tô và xe máy trên cầu Nhật Tân theo hướng vào sân bay Nội Bài. Từ 4 làn xe hỗn hợp mỗi chiều, cầu Nhật Tân được phân ra 3 làn ô tô và 1 làn xe máy bằng hàng rào sắt.
Xe máy và xe đạp được bố trí đi ở làn ngoài cùng trên cầu, tốc độ tối đa 40km/h. Các làn còn lại dành cho ô tô, trong đó làn sát dải phân cách giữa cho phép chạy 90km/h, các làn khác tối đa 80km/h.
Mặt đường cầu Nhật Tân đã được sơn các vạch phân làn và chữ thể hiện tốc độ giới hạn.
Xe máy lên cầu Nhật Tân được phân luồng bằng hàng rào sắt, buộc phải đi vào làn số 4, sát lan can cầu, thay vì di chuyển trên cả 4 làn như trước.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trong sáng 19/9, người dân dần quen với sự xuất hiện của rào phân làn cố định, giao thông trên cầu Nhật Tân thông thoáng, không còn xảy ra ùn tắc như những ngày trước đó.
Hiện, hướng từ Võ Chí Công sang Đông Anh cơ bản hoàn tất việc lắp rào phân làn. Ở chiều ngược lại, từ Đông Anh vào trung tâm thành phố lắp được khoảng 2/3 chiều dài cầu.
Tại các vị trí khe co giãn của cầu Nhật Tân sẽ không lắp rào sắt phân làn cố định.
Khác với tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân, tuyến đường Võ Chí Công sau khi lắp hàng rào phân cách cứng lại thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Dải phân cách khiến phương tiện xung đột trên đoạn đường dài khoảng 1km, từ chung cư UDIC WestLake đến nút giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn.
Dòng xe máy kẹt cứng trên đường Võ Chí Công.
Tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến đường này khiến nhiều người đi xe máy phải đi vào làn ô tô.