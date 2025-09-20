Đóng

Đấm trượt đối thủ, võ sĩ muay Thái gục ngã trên sàn đấu

(VTC News) -

Võ sĩ Thái Lan Saksri Numbangkradi bất ngờ gục ngã ngay sau cú đấm trượt, tạo cơ hội cho đối thủ Logan Chan giành chiến thắng.

Vân Khánh
