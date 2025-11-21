Đắk Lắk lũ vượt mái nhà, dân thoát nạn nghẹn ngào: 'Ngỡ mình chết hôm qua'

"Mấy ngày qua, tôi ẵm bà chị lên nhà cô, nước lên lút mái, phải chồng bàn lên cao, cột võng để ngồi. Ba ngày rồi mới được cứu, tôi cứ nghĩ mình chết hôm qua...", bà Lê Thị Trinh (xã Hoà Thịnh) nghẹn ngào.