Đại uý công an lao xuống dòng lũ dữ cứu người phụ nữ bị cuốn trôi

Chiều 29/9, trong quá trình hỗ trợ người dân tại khu Chùa 11, Yên Lập (Phú Thọ), Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập phát hiện bà Trần Thị H. (SN 1982, trú ở khu Bến Sơn, Yên Lập) bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Hình ảnh Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh cứu người phụ nữ bị lũ cuốn trôi.

Ngay lập tức, Đại uý Quỳnh không ngần ngại lao xuống dòng nước lũ, cùng công an xã triển khai lực lượng ứng cứu và sơ cứu nạn nhân kịp thời. Bà H. được Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập dùng xe chuyên dụng đưa đi cấp cứu.

Bà H. đang được chăm sóc tích cực và sức khoẻ đang dần ổn định.

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, lúc 20h, hồ thuỷ điện Hoà Bình sẽ mở 1 cửa xả đáy. Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân khu vực hạ du sông Đà, sông Hồng chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản, không hoạt động ven sông trong thời gian xả lũ.