Đại hội Đảng bộ Chính phủ thảo luận tại tổ về các dự thảo văn kiện

Các đại biểu thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất. Các đại biểu đánh giá, các văn kiện trình Đại hội đã được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thảo luận tại tổ về các dự thảo văn kiện.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực.

Đặc biệt trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, đảng ủy đã chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược, quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước, nhất là sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các Nghị quyết của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi thảo luận.

Giai đoạn 2020-2025 dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội; các năm 2024-2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.

Góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, khủng hoảng thuế quan toàn cầu và xung đột địa chính trị, Việt Nam vẫn hoàn thành 22/26 chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, thể hiện nỗ lực to lớn và thành tựu rất đáng tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ.

Phó Tổng Giám đốc VOV đề nghị, trong báo cáo chính trị cần đặt kết quả này trong bối cảnh so sánh với tình hình tăng trưởng chung của khu vực và thế giới để làm nổi bật hơn giá trị của sự phát triển.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng (giữa) cùng các đại biểu tại phiên thảo luận tổ.

Bên cạnh đó, cần làm rõ vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân,... trong việc giữ vững ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội và truyền cảm hứng phát triển đất nước.

"Trong chương trình cũng như trong phương hướng hành động của Chính phủ, tôi đề nghị ở điểm 4 phải nêu rõ, đảm bảo sự lãnh đạo, làm chủ được không gian về thông tin, truyền thông cũng như phát triển công nghiệp văn hóa. Những bài học rút ra thì chúng ta cũng phải quán triệt được chỉ đạo quyết đoán và kinh nghiệm đổi mới, làm gương từ trên cao, trên làm trước, dưới làm sau và trên làm mẫu cho dưới", Phó Tổng Giám đốc VOV phát biểu.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ.

Về các giải pháp đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng góp ý: "Nói phấn đấu có nghĩa là có điều kiện vẫn phấn đấu tăng trưởng được 2 con số. Còn nếu trong trường hợp có những rủi ro thì rõ ràng là chúng ta có tự phấn đấu; để thấy được tăng trưởng kinh tế của đất nước không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của mình. Đất nước ta với độ mở cửa lớn, bị nhiều tác động. Về nguồn lực, nếu đánh giá đúng nền kinh tế còn đang tiết kiệm đầu tư, còn nếu đầu tư trong giai đoạn tới còn đầu tư cao hơn tiết kiệm nhiều".

Về phát triển văn hóa trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị tập trung vào các nhóm mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025-2035, bao gồm xây dựng bộ quy tắc giá trị văn hóa, hoàn thiện thiết chế văn hóa, tu bổ di tích, phát triển ngành công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số trong hoạt động văn hóa.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ: "Một quốc gia phát triển hiện nay càng coi trọng yếu tố văn hóa. Yếu tố văn hóa được xác định như một nguồn lực để đảm bảo sự phát triển rất bền vững. Xây một bảo tàng, xây một nhà hát mà đảm bảo được kiến trúc hiện đại nhưng vẫn có nét văn hóa riêng thì cái đó tồn tại ngàn năm".

Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển (áo trắng), Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV Nguyễn Văn Chí (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tại phiên thảo luận tổ.

Thảo luận tại tổ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không tiếp tục đổi mới thì sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ". Do đó phải đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế để khơi thông, huy động nguồn lực, đưa điểm nghẽn từ thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia; mạnh dạn giao các doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng lớn như các công trình thể thao quy mô quốc tế, đủ sức phục vụ Olympic, hay các sân bay quốc tế...

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Các đại biểu thống nhất cao với các dự thảo văn kiện trình Đại hội, bày tỏ niềm tin, với nền tảng vững chắc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, cùng tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ Chính phủ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.