Đặc xá lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá, chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, trong thời gian qua, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn đặc xá và các đơn vị liên quan đã thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Sau cuộc họp hôm nay, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện đặc xá để xem xét, quyết định. Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt có số người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đợt đặc xá lần 1 (nhân dịp kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) được thực hiện rất tốt, tạo ra được khí thế trong cả nước. Từ khi có Quyết định của Chủ tịch nước về đợt đặc xá thứ 2, các cơ quan chức năng rất tích cực, khẩn trương triển khai, rà soát từng trường hợp cụ thể. Bản thân Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã nghe bộ phận Thường trực Hội đồng báo cáo 2 lần về kết quả, các nội dung công việc.

"Hôm nay chúng ta chính thức họp Hội đồng Tư vấn đặc xá để xem xét, xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2). Thời gian còn lại từ nay đến ngày 2/9 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn và sau khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, chúng ta còn phải chuẩn bị kế hoạch cho công bố đặc xá", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, yêu cầu đặt ra về đặc xá là phải tạo ra được khí thế, khẳng định và thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, rất nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác.

Để công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2) đạt kết quả tốt, Bộ Công an cho rằng, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và quần chúng nhân dân, tránh kỳ thị, chung tay giúp người được đặc xá xoá bỏ mặc cảm tội lỗi.

Bên cạnh đó, cần làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần khuyến khích, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ vay vốn để làm ăn nhằm ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.