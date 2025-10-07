Đặc sắc Lễ rước Nghinh Ông trên biển Cần Giờ

Giữa tháng Tám Âm lịch (7/10 Dương lịch), khu vực biển Cần Giờ rợp sắc cờ hoa. Hàng trăm ghe lớn nhỏ đồng loạt hướng ra khơi trong tiếng trống hội dồn dập, mở đầu nghi thức Nghinh Ông , phần lễ thiêng liêng nhất của cư dân miền biển Nam Bộ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sớm tinh mơ, từng chiếc ghe được trang hoàng công phu: cờ ngũ sắc tung bay, hoa giấy rực rỡ, đầu lân và hình tượng Cá Ông đặt trang trọng ở mũi. “Ghe chủ” dẫn đầu đoàn, chở các bô lão và ban tế lễ, lướt sóng giữa không gian biển xanh.

Thuyền rước mang biểu tượng Cá Ông (cá voi), được cho là thần phù hộ ngư dân trên biển.

Những chiếc ghe nối đuôi nhau trong lễ rước Nghinh Ông ở Cần Giờ.

Giữa cửa biển Cần Giờ , đoàn ghe thuyền nối dài cả cây số, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Tiếng chiêng trống hòa cùng lời khấn nguyện vang lên: “Cầu cho trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, người đi bình an trở về”.

Tại khu vực “tam giang khẩu” - nơi hợp lưu ba dòng sông Thị Vải, Soài Rạp và Lòng Tàu, thuyền “chủ lễ” dừng lại. Các bô lão trong lễ phục truyền thống trang nghiêm đọc văn tế, thả vàng bạc, lễ vật xuống biển. Khi tiếng hô “Ông về!” vang vọng, đoàn tàu đồng loạt quay đầu, tiếng trống chiêng rền vang.

Theo quan sát, trên mỗi chiếc ghe, ngư dân bày mâm cúng đầy thành kính gồm: cặp vịt luộc, xôi, tiền mã... Bầu không khí lễ hội rộn ràng, ngư dân hân hoan chào nhau giữa sóng nước.

Từng cánh dù lượn bay lên trời, hòa cùng sắc cờ, tạo nên bức tranh rực rỡ của Lễ hội Nghinh Ông năm nay.

Trên bờ, kiệu rước Ông rợp phướn và cờ, tiến chậm rãi giữa tiếng trống hội và pháo hoa. Những cụ cao niên nâng kiệu, trẻ nhỏ tung hoa, người vợ ngư dân chắp tay khấn nguyện, tất cả cùng hòa vào dòng người rước, gửi lòng biết ơn biển cả.

Lễ hội Nghinh Ông là dịp để ngư dân Cần Giờ tri ân “vị thần hộ mệnh” của biển cả, đồng thời là biểu tượng giao hòa giữa con người và đại dương, nơi niềm tin, lòng biết ơn và khát vọng an lành được gửi vào từng con sóng.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, diễn ra từ 5 - 7/10 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng Tám năm Ất Tỵ) tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân Cần Giờ, được duy trì hơn 112 năm qua, vừa là dịp tri ân tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vừa là "tết biển" tổng kết một mùa đánh bắt và chuẩn bị cho mùa mới.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013.