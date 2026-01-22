Đặc phái viên Mỹ: Thỏa thuận hòa bình Ukraine chỉ còn lại một vấn đề

(VTC News) -

Phát biểu với CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ông Witkoff cho biết Điện Kremlin chủ động đề nghị cuộc gặp này. Theo ông, các cuộc thảo luận xoay quanh kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Mỹ dẫn dắt đã đạt được nhiều tiến triển trong vòng 6–8 tuần qua.

“Chúng tôi đạt được rất nhiều tiến bộ”, ông Witkoff nói, đồng thời cho biết ông và Jared Kushner – con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump – sẽ gặp các quan chức Ukraine vào tối 21/1 (giờ địa phương), trước khi làm việc với các lãnh đạo cấp cao Nga vào tối 22/1. Tổng thống Putin dự kiến sẽ trực tiếp tham dự cuộc gặp.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Witkoff, vấn đề “thỏa thuận lãnh thổ” hiện là trở ngại lớn cuối cùng trong tiến trình đàm phán hòa bình. “Đây là ‘con voi lớn trong phòng’ – vấn đề ai cũng thấy nhưng rất khó giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi có một số ý tưởng rất nghiêm túc và hy vọng có thể đạt được tiến triển thực chất”, ông nói.

Ông cũng cho biết nhóm đàm phán đang điều chỉnh và hài hòa các nội dung trong kế hoạch hòa bình 20 điểm, với mục tiêu đưa các bên xích lại gần nhau hơn và sớm có thể đưa ra một thông báo tích cực.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine – cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm – Witkoff trả lời ngắn gọn: “Tôi tin là có. Tôi cảm nhận được rằng tất cả các bên đều muốn hòa bình, và đã đến lúc".

Trong thời gian qua, nhiều nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine thất bại. Tuy nhiên, sức ép ngày càng tăng từ phía Mỹ được cho là đã góp phần đưa cả hai bên trở lại bàn đàm phán.

Những trở ngại cốt lõi vẫn còn tồn tại, bao gồm yêu cầu của Nga về việc Ukraine nhượng lại vùng Donbas ở phía đông, cũng như đòi hỏi của Ukraine về các cam kết bảo đảm an ninh từ phương Tây nhằm ngăn chặn nguy cơ bị tấn công trong tương lai.