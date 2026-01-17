Phái đoàn Ukraine lên đường sang Mỹ đàm phán về đảm bảo an ninh

(VTC News) -

Hôm 16/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng những văn kiện liên quan đến đảm bảo an ninh và gói phục hồi hậu chiến có thể được ký kết bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos. Đồng thời, ông tiết lộ phái đoàn Ukraine đang trên đường đến Mỹ để đàm phán về vấn đề này.

"Tôi nghĩ chúng tôi hợp tác tốt với phía Mỹ, chỉ là chúng tôi không cùng quan điểm về một số vấn đề", ông Zelensky nói về những cuộc đàm phán đã diễn ra với Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: NYT Times)

Theo ông Zelensky, Ukraine cũng hoàn thành phần việc của mình trong việc soạn thảo văn kiện phác thảo "gói thịnh vượng" để giải ngân nguồn vốn cho quá trình phục hồi hậu chiến tốn kém của Ukraine và những đảm bảo an ninh của Mỹ được thiết kế để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Nhiều quan chức Ukraine cho biết đất nước sẽ cần 800 tỷ USD cho công cuộc tái thiết.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cũng thông tin quan chức cấp cao của Ukraine sẽ tham gia cuộc đàm phán song phương về hai thỏa thuận quan trọng tại Miami.

"Mục đích của chuyến thăm là để hoàn thiện các thỏa thuận này với đối tác Mỹ", bà Stefanishyna nhấn mạnh và cho biết những thỏa thuận này có thể được ký kết tại Davos.

Phái đoàn Ukraine bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov và lãnh đạo phe của Tổng thống Zelensky trong Quốc hội, ông David Arakhamia.

Cùng thời điểm, Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đang chuẩn bị cho làn sóng tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine.

"Các báo cáo tình báo của chúng tôi cho thấy Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn mới", ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối ngày 16/1. Hiện tại, Ukraine đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và kêu gọi tiếp tục hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không và tên lửa.