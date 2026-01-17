Đóng

Nga phá hủy hạ tầng điện, nhiều nơi ở Ukraine chìm trong bóng tối

(VTC News) -

Nga tiếp tục mở các đợt tập kích tên lửa quy mô lớn vào Ukraine đúng thời điểm mùa đông khắc nghiệt, khiến nhiều nơi rơi mất điện, tê liệt hạ tầng dân sinh.

Thùy Trang
