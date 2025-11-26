Đóng

Cựu Phó Viện trưởng Pháp y biến trùm ma túy thành 'kẻ điên' để thoát tù

(VTC News) -

Dương Văn Lương, cựu Phó Viện trưởng Pháp y cùng các thành viên hội đồng giám định thừa nhận đã nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Chí Bảo
