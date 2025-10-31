Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà xin giảm nhẹ hình phạt

(VTC News) -

Sau hơn 1 tháng tuyên án sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ GTVT (cũ) và các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Ninh, TAND TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của 17 bị cáo xin được xem xét lại hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội); Trần Viết Cương, (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà sơ thẩm.

Ngoài 3 người trên, 14 bị cáo khác xin giảm nhẹ hoặc được hưởng án treo gồm Hoàng Thị Lê Hạnh, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Chí Cường, Phạm Hoàng Tuấn, Vũ Hải Tùng, Trịnh Văn Thanh, Lê Văn Măng, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Văn Thạo, Phạm Văn Duân, Đàm Văn Cường, Trần Anh Quang, Phạm Thanh Bình.

Theo hồ sơ, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Thuận An, là người chủ mưu, cầm đầu hành vi vi phạm đấu thầu tại gói thầu dự án cầu Đồng Việt, Bắc Giang; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy 2, Hà Nội và gói thầu XD01, XD02 dự án Quốc lộ 14E Bộ GTVT.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 120 tỷ đồng. Việc này còn khiến nhiều lãnh đạo, cán bộ Nhà nước bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị đánh giá tiếp nhận ý chí của lãnh đạo cấp trên rồi chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định tại cầu Đồng Việt.

Vi phạm của ông Pích góp phần gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng nên đã phạm vào tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Với ông Phạm Thái Hà, vị này lợi dụng ảnh hưởng để tác động tới ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Từ đó, ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trái phép cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định.

Ông Hà hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng và đã phạm vào tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Đầu tháng 9 vừa qua, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Duy Hưng án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, 28 người khác nhận mức án tương ứng. Trong đó, ông Phạm Thái Hà nhận mức 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhận 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.