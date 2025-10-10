Đóng

Cướp máy bay chấn động Việt Nam: Anh hùng Nguyễn Đắc Thoại một mình bắn hạ 4 không tặc

(VTC News) -

Một mình ông Nguyễn Đắc Thoại bắn hạ 4 tên không tặc trong vụ cướp máy bay chấn động lịch sử Việt Nam năm 1979, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hành khách.

DUNG NHIÊN - THÙY TRANG - LÊ HOÀNG
