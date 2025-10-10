+
++
Cướp máy bay chấn động Việt Nam: Anh hùng Nguyễn Đắc Thoại một mình bắn hạ 4 không tặc
(VTC News) -
Một mình ông Nguyễn Đắc Thoại bắn hạ 4 tên không tặc trong vụ cướp máy bay chấn động lịch sử Việt Nam năm 1979, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hành khách.
DUNG NHIÊN - THÙY TRANG - LÊ HOÀNG
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gợi mở 6 vấn đề với Đảng bộ Lâm Đồng
13:23 10/10/2025
Chính trị
Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
12:39 10/10/2025
Tin nhanh 24h
171 ngày kỳ diệu của người đàn ông sau ca ghép gan lợn
12:27 10/10/2025
Tin tức
3 ngày sau lũ dữ, Thái Nguyên vẫn tan hoang: Cảnh tượng khiến ai cũng xót xa
12:24 10/10/2025
VTC NEWS TV
Thái Nguyên sau cơn lũ lịch sử: Người dân khốn đốn khôi phục đống đổ nát
12:18 10/10/2025
Reels
Cầu thủ Trung Quốc đẩy đối thủ gãy cổ, suýt liệt nửa người
12:11 10/10/2025
Hậu trường
Tiêm kích hạng nặng MiG-31 của Nga rơi khi hạ cánh ở vùng Lipetsk
12:02 10/10/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trần Đức Thuận làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
11:59 10/10/2025
Tin nóng
Nước rút, người Thái Nguyên đau xót nhìn hàng trăm ô tô phủ bùn, chết máy sau lũ
11:50 10/10/2025
Tin nóng
11 trường Việt Nam lọt top đại học tốt nhất thế giới năm 2026
11:38 10/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Thường trực Chính phủ: Không để người dân bị cảnh 'màn trời chiếu đất' sau bão
11:38 10/10/2025
Tin nóng
Khi cô hiệu trưởng vùng cao viết 'câu chuyện chuyển đổi số'
11:35 10/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/10: Song Ngư bất an, Ma Kết tài lộc
11:33 10/10/2025
Lịch vạn niên
'Rốn lũ' Hà Nội: Tối nước còn mấp mé mép sân, trưa hôm sau đã tới nóc nhà
11:30 10/10/2025
Tin nóng
Cách phân biệt trứng vịt lộn và trứng thường
11:30 10/10/2025
Gia đình
Bỏ nghề tiếp viên hàng không, mẹ một con thành thủ khoa đại học
11:29 10/10/2025
Chân dung
Nước chưa rút, ngoại thành Hà Nội tiếp tục chìm trong biển nước 2–4 ngày tới
11:23 10/10/2025
Thời tiết
Lịch âm 11/10 - Âm lịch hôm nay 11/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 11/10/2025
11:17 10/10/2025
Lịch vạn niên
EVN thử nghiệm giá điện hai thành phần từ tháng này, tiết lộ biểu giá
11:16 10/10/2025
Thị trường
Nếu Malaysia không bị xử thua, tuyển Việt Nam khó tạo nên kỳ tích
11:10 10/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Giải pháp giúp hộ kinh doanh 'nhẹ ví' nhưng vẫn thịnh vượng mỗi ngày
10:57 10/10/2025
Kinh tế
Bảng giá xe máy hãng Piaggio mới nhất tháng 10/2025
10:52 10/10/2025
Thị trường
EVNHANOI khuyến cáo khách hàng về thủ đoạn mạo danh ngành điện để lừa đảo
10:49 10/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chuyên gia: Siết tín dụng cho vay mua nhà thứ hai là đề xuất phi thị trường
10:49 10/10/2025
Bất động sản
Mẹ hiến thận cứu con
10:48 10/10/2025
Tin tức
21 trẻ em tử vong, Ấn Độ bắt giữ chủ công ty sản xuất siro ho
10:47 10/10/2025
Thế giới
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 11/10/2025: Tuất thận trọng, Hợi ổn định
10:45 10/10/2025
Lịch vạn niên
Alpha Hải Phòng bật mí bí quyết bữa ăn học đường giúp trẻ khỏe mạnh và sáng tạo
10:43 10/10/2025
Giáo dục
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Bước ngoặt cho thời kỳ mới
10:33 10/10/2025
Chính trị
Động đất mạnh 7,6 độ Richter ở Philippines, cảnh báo sóng thần
10:25 10/10/2025
Thời sự quốc tế