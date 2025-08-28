Cuộc sống làm dâu hào môn tủi hờn của mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu cách cách'

(VTC News) -

Vương Diễm sinh năm 1974, nổi tiếng với vai Tình Nhi trong Hoàn Châu cách cách phần 2. Trong dàn sao của Hoàn Châu cách cách, Vương Diễm được khán giả đánh giá là nữ diễn viên xinh đẹp nhất, sở hữu vẻ đẹp phù hợp với các nhân vật cổ trang.

Gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to ngây thơ và diễn xuất chắc tay giúp nữ diễn viên nổi tiếng dù chỉ đóng vai phụ, thậm chí dù đất diễn không nhiều.

Sau thành công của bộ phim cô tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Võ lâm ngoại sử, Thiếu niên Trương Tam Phong, Huyện lệnh vô địch... Cô tiếp tục khẳng định vị thế trong làng giải trí Hoa ngữ, được khen ngợi là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ.

Vương Diễm nổi tiếng với vai Tình Nhi trong "Hoàn Châu cách cách".

Năm 1997, Vương Diễm quyết định tạm rời xa làng giải trí khi lên xe hoa với doanh nhân giàu có, hơn cô nhiều tuổi có tên Vương Chí Tài. Theo Sina, doanh nhân họ Vương có khối tài sản lên tới hàng tỷ USD. Ông từng có một đời vợ trước khi kết hôn với Vương Diễm.

Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng Vương Diễm có cậu con trai chung tên Cầu Cầu. Nữ diễn viên từng được cho là có cuộc sống hạnh phúc, giàu có khi xuất hiện với dàn xe sang, sống tại biệt phủ sang trọng, đi du lịch khắp thế giới. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng, mỹ nhân họ Vương chịu nhiều áp lực và bị đối xử bất công khi làm vợ doanh nhân bất động sản.

Truyền thông Hoa ngữ từng tiết lộ Vương Diễm phải sống cảnh phòng không hiu quạnh sau khi cưới. QQ cho biết nữ diễn viên và chồng tỷ phú ở riêng. Vương Chí Tài ở khu bất động sản khác, còn Vương Diễm sống cùng con trai và mẹ chồng tại Vương Phủ Tỉnh thế kỷ.

Suốt nhiều năm qua, Vương Diễm chưa từng công khai sánh bước bên chồng giàu. Cô thừa nhận cuộc sống hôn nhân không ngọt ngào sau lễ cưới. Trên Sina, người đẹp phim Quỳnh Dao chia sẻ chạnh lòng khi nhìn thấy chồng người khác chăm sóc, yêu chiều vợ. Nữ diễn viên từng buồn tủi vì phải sinh con một mình, không có Vương Chí Tài bên cạnh.

Theo iFeng, cuộc sống làm dâu của Vương Diễm không dễ dàng. Cô luôn nhẫn nhịn trước những lần cáu gắt của gia đình nhà chồng. Mẹ chồng Vương Diễm là hoàng tộc Thanh triều, và có nếp sống vua chúa.

Vì vậy, bà khắt khe trong lễ nghi, bắt con dâu phải quỳ gối rửa chân, kề cận hầu hạ. Vương Diễm từng hủy lịch quay Hoàn Châu cách cách chăm sóc mẹ chồng tương lai bị bệnh nặng để lấy lòng. Nhờ vậy, cô thuận lợi gả vào nhà hào môn.

Không chỉ bị chồng nghi kỵ và lạnh nhạt, Vương Diễm còn đối mặt với sự ghét bỏ từ con trai. Cậu bé Cầu Cầu được nuông chiều, sống giàu sang từ nhỏ nên không coi trọng lời mẹ.

Trên một show truyền hình, Cầu Cầu tuyên bố bản thân là tiểu hoàng tử. Cậu bé không ngại cãi nhau tay đôi với mẹ trước ống kính. Cầu Cầu gọi mẹ là "đầu heo", tát mẹ giữa nơi đông người.

Nữ diễn viên mất hơn 10 năm để uốn nắn con trai ngỗ nghịch.

Vài năm trở lại đây, thông tin về việc kinh doanh của doanh nhân Vương Chí Tài không thuận lợi bắt đầu xuất hiện. Thông tin công ty của doanh nhân Vương Chí Tài làm ăn thua lỗ liên tiếp và bị hạn chế tiêu dùng, cũng thu hút sự tò mò của dư luận.

Từ năm 2020, Vương Diễm bắt đầu trở lại đóng phim sau nhiều năm nghỉ ngơi. Nữ diễn viên chấp nhận những vai phụ, ít đất diễn.

Không chỉ trở lại đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình, Vương Diễm còn thực hiện các video về đời sống cá nhân đăng tải trên kênh YouTube của riêng mình.

Ngoài ra, Vương Diễm còn tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Tại giới giải trí Trung Quốc, việc livestream bán hàng thường chỉ dành cho các ngôi sao đã hết thời cần kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bị chê cười hết thời, Vương Diễm vẫn say mê làm việc.

Vương Diễm vẫn giữ nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 51.

Sự quay lại làng giải trí của Vương Diễm diễn ra cùng thời điểm chồng cô vướng nghi vấn nợ nần và gặp khó khăn trong công việc kinh doanh. Đáp lại sự tò mò của công chúng, nữ diễn viên chỉ giữ im lặng và tập trung vào công việc.

Những năm qua, Vương Diễm luôn im lặng trước các câu hỏi về đời sống hôn nhân. Trên trang cá nhân, cô từng viết hạnh phúc là được theo đuổi con đường mình thích, tự tin và sống độc lập.